Такой день. Обвинение экс-замглаве района Барнаула и срок противопожарного режима

О главных событиях Алтайского края за 28 июня

28 июня 2024, 23:49, ИА Амител

Поле/ Фото: Елена Поцелуева / unsplash.com

Бывшему первому замглавы администрации Железнодорожного района Барнаула Льву Ночевному предъявили обвинение в присвоении денег из бюджета в особо крупном размере.

В Алтайском крае с 29 июня по 1 июля местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. В ведомстве напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Обновленный проект башен на пл. Баварина, 8, который презентовали на градсовете 27 июня, архитекторам "зашел" больше, чем "небоскребы". Впервые эскизы ЖК на месте здания речного вокзала показали два года назад. За это время проект сменил разработчиков, и они кардинально переосмыслили функции, стилистику и концепцию комплекса. Так, вместо 44 этажей предложено 27, больше внимания уделено общественному назначению ЖК. Однако обсуждение проекта не было гладким: некоторые эксперты нашли в эскизах технические недочеты, другие отметили "нестоличную" архитектуру, а иные обратили внимание на непростой выход к набережной.