Такой день. Обвинения экс-мэру Бийска и доведение подростка до самоубийства

О главных событиях Алтайского края за 14 августа

14 августа 2024, 23:45, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Уголовное дело о доведении подростка до самоубийства завели в Алтайском крае. Предварительно, 14-летний мальчик жил с матерью и 23-летним отчимом. Мужчина, ранее судимый за наркотики, совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула провел новый рейд по маршрутам №47 и №76. Выяснилось, что водители автобусов №47 все еще прячут терминалы от своих пассажиров.

Бывшего главу администрации Бийска Николая Нонко обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями.

По данным следствия, в 2015 году власти заключили контракт на покупку квартир в домах на Митрофанова. Нонко понимал, что застройщик не закончил работы, а то, что сделал - выполнено с нарушениями. Несмотря на это он подписал документы о вводе жилья в эксплуатацию.