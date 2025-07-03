Такой день. Обжалование приговора экс-замглаве Барнаула и жилье в апарт-отелях по 40 млн

О главных событиях Алтайского края за 3 июля

03 июля 2025, 23:59, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Адвокат бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева подал апелляционную жалобу на приговор, который Центральный районный суд вынес в начале июня, а прокуратура направила апелляционное представление и намерена добиваться ужесточения приговора.

В Алтайском крае в строящихся элитных апарт-отелях цена одного квадратного метра достигает 630 тысяч рублей. В некоторых проектах, вроде "Бирюзовая катунь" или Rizalta Resort Belokurikha, стоимость лота варьируется от 15 млн до 40 млн рублей.

Пострадавший по делу экс-главы "Жилфонд Барнаул" Людмилы Авдюхиной (её обвиняют в хищении денег клиентов) Дмитрий Кокорев потребовал возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ) против её мужа Егора Авдюхина. По словам Кокорева, Егор Авдюхин похитил у него 2 млн рублей. Ранее в суде прочитали показания этого потерпевшего, однако он по своему желанию решил прийти на процесс и выступить очно. Подробнее о том, что рассказал Кокорев — в материале amic.ru.