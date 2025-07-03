Пострадавший по делу Людмилы Авдюхиной потребовал возбудить уголовное дело против ее мужа

Один из пострадавших считает, что Егор Авдюхин похитил у него 2 млн рублей, которые сейчас вменяются Людмиле Авдюхиной

03 июля 2025, 09:20, Антон Дегтярев

Дмитрий Кокорев/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Пострадавший по делу экс-главы "Жилфонд Барнаул" Людмилы Авдюхиной (её обвиняют в хищении денег клиентов) Дмитрий Кокорев потребовал возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.4.ст.159 УК РФ) против её мужа Егора Авдюхина. По словам Кокорева, Егор Авдюхин похитил у него 2 млн рублей. Ранее в суде прочитали показания этого потерпевшего, однако он по своему желанию решил прийти на процесс и выступить очно. Подробнее о том, что рассказал Кокорев — в материале amic.ru.

"Людмила старалась потакать мужу"

Дмитрий Кокорев — риелтор, который сейчас занимается малоэтажным строительством. По работе он был знаком с Людмилой и Егором Авдюхиными, и с 2019 года они начали "крепко общаться". В итоге между Кокоревым и этой семьёй сложились "дружеские отношения". По словам Кокорева, он неоднократно отдыхал с семьёй Авдюхиных, ездил с ними в Республику Алтай, и "было заметно", что денег Авдюхины не экономили (о том же ранее говорили и другие бывшие друзья семьи Авдюхиных).

"Каждый раз Людмила и Егор жили в достаточно дорогих номерах, ходили исключительно в дорогие рестораны, одевались в брендовые вещи. Авдюхины говорили, что у них хороший заработок, поэтому расточительное отношение к деньгам не слишком бросалось в глаза. Затем я понял, что таким образом Авдюхины пытались дать мне понять, что они обеспеченные люди и ни в чем не нуждаются. Я предполагаю, что для Людмилы и Егора это было нужно, чтобы усыпить мою бдительность и обманным путем похитить принадлежащие мне деньги", — отметил он.

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Кокорев считает, что "лидером в личных отношениях всегда был Егор", которого пострадавший назвал "эгоистичным и самовлюблённым человеком".

"Со стороны было видно, что Людмила старалась потакать мужу, даже несмотря на то, что она по сути была руководителем Егора на работе. Я считаю, что Егор управлял всеми финансовыми вопросами. Он был руководителем отдела и не подпускал Людмилу к нему", — отметил Кокорев.

Переводы Авдюхиным

По словам пострадавшего, в 2022 году Егор Авдюхин предложил Кокореву осуществлять застройку пригорода Барнаула. Кокорева это заинтересовало, и он решил инвестировать деньги в выкуп участков в Санниково и Фирсово. Летом 2022 года Авдюхина предложила Кокореву инвестировать деньги в деятельность "Жилфонд Барнаул". 21 июня 2022 года Кокорев перевел 3 млн рублей на расчетные счета Егора и Людмилы Авдюхиных. Сумму они вернули с процентами, из-за чего Кокорев начал доверять семье.

В августе Авдюхина предложила Кокореву инвестировать уже 5 млн рублей. Учитывая прошлый удачный опыт, он согласился и 22 августа перевёл Людмиле Авдюхиной данную сумму, рассказал Кокорев. За пользование деньгами Авдюхина пообещала платить ему по 10% в месяц. И проценты Авдюхина действительно выплачивала. Так, до декабря 2022 года Авдюхина отдала в виде процентов 1,5 млн рублей, подчеркнул Кокорев (при этом в показаниях, данных предварительному следствия, звучала другая сумма — 2,2 млн рублей).

Дмитрий Кокорев/ Фото: amic.ru

В конце августа 2022 года Авдюхина предложила Кокореву перевести ещё 2 млн рублей "для приобретения объекта недвижимости Егору", отметил Кокорев. Бизнесмен согласился и 1 сентября передал деньги, но уже не Людмиле, а Егору Авдюхину, подчеркнул он. По словам Кокорева, именно с Егором Авдюхиным он подписал договор, по которому последний затем выплатил Кокореву проценты на сумму 600 тысяч рублей. Однако всю сумму Авдюхин ему так и не вернул, утверждает пострадавший.

Осенью 2022 года Кокорев передал ещё два займа Людмиле Авдюхиной, а именно 1 млн рублей — 3 ноября 2025 года и 3 млн рублей — 11 ноября 2022 года, отметил он. Примерно через месяц после этого, в декабре 2022 года, Авдюхины уехали из России, скрылись в Аргентине и перестали платить по договорам. И ни один "транш" они так и не вернули назад, подчеркнул Кокорев.

"Предполагал, что на Авдюхиных будет одно уголовное дело"

Таким образом, Кокорев считает, что передал всего 9 млн рублей Людмиле Авдюхиной и ещё 2 млн рублей — Егору Авдюхину. В обвинении же сказано, что все 11 млн рублей Кокорев отдал Авдюхиной. Поэтому за хищение 2 млн рублей Дмитрий Кокорев потребовал привлечь Егора Авдюхина к уголовной ответственности. Из дела Людмилы Авдюхиной он попросил суд эти деньги исключить, оставив там лишь 9 млн рублей.

Кокорев сообщил суду, что сразу же после отъезда Авдюхиных обратился с заявлением о привлечении к уголовной ответственности и Людмилы, и Егора Авдюхина "за хищение денежных средств путем обмана". Однако в итоге на скамье подсудимых оказалась только Людмила Авдюхина.

"Я считаю, что получателем всех этих займов является Егор Авдюхин, а Людмила их в глаза не видела. Когда дело расследовалось, я был свято убеждён, что к уголовной ответственности будет также привлечен Егор Авдюхин, в этом меня убеждал следователь. Я доверился следствию и подписал документы. Разобравшись с делами, я обратился к адвокату, который всё мне пояснил. <...> Я предполагал, что на Авдюхиных будет одно уголовное дело. А потом из прессы я узнал, что Егор никаким боком не обвиняется", — отметил он.

Дмитрий Кокорев/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

По мнению потерпевшего, слова Авдюхиной на очной ставке о том, что она получила 2 млн рублей по договору займа, оформленного на Егора Авдюхина, "являются самооговором, направленным на содействие близкому человеку".

"Если Людмилу можно понять в принятии такого решения, я на себя такую ответственность брать не буду и не стану обвинять Людмилу в хищении денег, которые она не похищала. Если Авдюхина будет незаконно осуждена за хищение у меня 2 млн рублей, которые в действительности похитил Егор Авдюхин, будут существенно нарушены мои права, а совершивший преступление человек сможет избежать уголовной ответственности", — отметил он.

Также Кокорев опасается, что если суд припишет Авдюхиной хищение этих 2 млн рублей, то Егор Авдюхин сможет убрать Кокорева из списка кредиторов в процедуре банкротства, которая сейчас осуществляется в отношении него.

"Прибылью пользовались все, а убытки плачу я"

Также на суде перечислили несколько объектов недвижимости, которые оформлялись на работников "Жилфонд Барнаул" Лаврову, Тагильцеву и Добрынину. Авдюхина пояснила, что квартиры и земельные участки действительно регистрировались на сотрудников и были "объектами по выкупу". Она отметила, что недвижимость регистрировались в том числе на неё и, вероятно, и на её мужа Егора Авдюхина. Деньги от продажи данных объектов поступали в агентство, и "прибыль фиксировалась на расчетном счете "Жилфонд-Барнаул"", сказала Авдюхина.

Сама Авдюхина не пояснила, брались ли деньги пострадавших клиентов на покупку недвижимости или нет. Однако она отметила, что "с расчетного счета "Жилфонд Барнаул" деньги на выплаты им не переводились".

Людмила Авдюхина на суде/ Фото: amic.ru

Также в очередной раз Авдюхина подчеркнула, что не похищала никак средств клиентов.

"Все деньги, которые мне сейчас пытаются вменить, я не похитила. Это была выкупная, коммерческая деятельность, благодаря которой "Жилфонд-Барнаул" зарабатывал деньги <...>. Прибылью пользовались все, а убытки плачу я. Но это моя некомпетентность, и мне нужно было внимательнее подписывать документы, когда я стала управляющей", — сказала Авдюхина.

При этом на вопрос судьи о том, зачем Авдюхина пришла в ночное время в офис и взяла деньги, подсудимая пока решила не отвечать. Она пообещала рассказать обо всём позже. Ранее Авдюхина также отказалась давать показания в суде, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Следующее заседание по делу состоится 18 июня 2025 года, на нём продолжится стадия дополнений.

В чём обвиняют Авдюхину?

Следствие считает, что с 15 марта по 15 декабря 2022 года Людмила Авдюхина, занимая должность директора агентства недвижимости "Жилфонд Барнаул", мошенническим путем похитила деньги клиентов на общую сумму 121,3 млн рублей. Эти деньги Авдюхина брала по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость, считает следствие. Пострадавшими по делу признали 31 жителя Алтайского края. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать здесь.

Людмила Авдюхина на суде/ Фото: amic.ru

После хищения денег Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью уехала сначала в Сочи, а потом, через Москву, Стамбул и Дубай отправилась в аргентинский Буэнос-Айрес, считает следствие. Вскоре Авдюхина была объявлена в международный розыск. В январе 2024 года Интерпол задержал экс-главу "Жилфонда Барнаул" в Аргентине. В апреле 2024-го ее доставили в Барнаул, где женщину заключили под стражу.

В сентябре 2024 года расследование по делу завершилось, и обвинительное заключение по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) отправилось в суд.

Кто такой Егор Авдюхин?

Егор Авдюхин — это муж Людмилы Авдюхиной, который работал вместе с ней в "Жилфонд Барнаул".

Директор новосибирского "Жилфонда" Александр Чернокульский на суде рассказывал, что именно Егор Авдюхин купил жене билет на самолет в Сочи на 16 декабря 2022 года, а сам улетел 15 декабря 2022 года, то есть на день раньше. Также Чернокульский утверждал, что Егор Авдюхин после отъезда отправлял ему сообщение: ""Александр, не надо нас искать, мы уже завтра будем далеко и никто нас уже не сможет найти. У нас все продумано и давно"".

Бывший друг Авдюхиных Сергей Зинченко отмечал, что после возвращения из-за границы Егор Авдюхин отказался рассказывать им подробности случившегося "в интересах дела".

В октябре 2024 года Егор Авдюхин запустил процедуру банкротства из-за долгов на 14,8 млн рублей перед кредиторами.

При этом ранее amiс.ru сообщал, что Егор Авдюхин проживает вместе с ребёнком Людмилы Авдюхиной в Москве, является свидетелем по делу и не находится в статусе обвиняемого. Правоохранители в его действиях состава преступления также не видят.