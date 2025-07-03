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Цена апартаментов в живописном месте на Алтае достигает 630 тысяч рублей за "квадрат"

При этом элитный рынок жилой недвижимости в крае еще находится на стадии формирования

03 июля 2025, 12:20, ИА Амител

Апарт-отель в живописном месте / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Апарт-отель в живописном месте / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае в строящихся элитных апарт-отелях цена одного квадратного метра достигает 630 тысяч рублей, сообщает агентство курортной недвижимости Golden Brown.

По данным агентства, в некоторых проектах, вроде "Бирюзовая катунь" или Rizalta Resort Belokurikha, стоимость лота варьируется от 15 млн до 40 млн рублей.

Также на рынке есть предложения домов под управлением оператора (под сдачу в аренду) от 22 млн рублей, окупаемость таких проектов - менее восьми лет.

При этом, как отмечается, элитный рынок жилой недвижимости в Алтайском крае еще находится на стадии формирования и испытывает дефицит качественных проектов.

"Алтай остается перспективным регионом для инвестиций в загородную и туристическую недвижимость. Росту спроса способствуют развитие внутреннего туризма, спрос на экологичное жилье и удаленную работу", - подчеркнула гендиректор агентства Татьяна Бурлаковская.

Покупатели элитной недвижимости в Алтайском крае ищут дома в живописных местах с чистой экологией, вдали от городов. Популярностью пользуются энергоэффективные технологии: солнечные панели, автономные системы водоснабжения.

На данный момент в регионе увеличивается спрос на гостевые дома и мини-отели, участки под кемпинги и глэмпинги, а также на коммерческую недвижимость в курортных зонах.

Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

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НОВОСТИАлтай
Алтайский край цены недвижимость

Комментарии 11

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Гость

12:43:24 03-07-2025

Надо поддержать! Возьму сразу два лота по 40 млн. рублей. Зарплата у меня хорошая, среднестатистическая - 38 тысяч рублей

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Musik

13:43:13 03-07-2025

Гость (12:43:24 03-07-2025) Надо поддержать! Возьму сразу два лота по 40 млн. рублей. За... задаток осилите?

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Гость

10:35:51 04-07-2025

Гость (12:43:24 03-07-2025) Надо поддержать! Возьму сразу два лота по 40 млн. рублей. За... прекрасная возможность поменять что-то в своей жизни! и улучшить свои доходы в 5 раз с 38 до 200 тысяч рублей в месяц. Главное встать с дивана и не ныть. А потом можно еще раз поднять свои доходы, если будет мало. А если каждый день жаловаться на Амике, то ваши доходы будут только падать. Я это давно уже подметил.

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Гость

12:51:37 03-07-2025

Нам-то что?

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Гость

13:06:57 03-07-2025

Буду копить на один квадрат)

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Елена

14:04:13 03-07-2025

Обожаю Алтай🤩🤩🤩мечтаем купить дом , локации невероятные

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Гость

14:18:10 03-07-2025

Елена (14:04:13 03-07-2025) Обожаю Алтай🤩🤩🤩мечтаем купить дом , локации невероятные ... Мечтать не вредно)

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Musik

14:44:09 03-07-2025

Елена (14:04:13 03-07-2025) Обожаю Алтай🤩🤩🤩мечтаем купить дом , локации невероятные ... да не вопрос. кстати именно сейчас форточка возможностей приоткрыта.

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Элен без ребят

21:13:18 03-07-2025

Елена (14:04:13 03-07-2025) Обожаю Алтай🤩🤩🤩мечтаем купить дом , локации невероятные ... как же вы живете- то в локациях...

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Гость

09:46:44 04-07-2025

Кошмар какой то!

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Светлана

09:17:27 06-07-2025

И зарплата низкая на Алтае

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