Цена апартаментов в живописном месте на Алтае достигает 630 тысяч рублей за "квадрат"
При этом элитный рынок жилой недвижимости в крае еще находится на стадии формирования
03 июля 2025, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае в строящихся элитных апарт-отелях цена одного квадратного метра достигает 630 тысяч рублей, сообщает агентство курортной недвижимости Golden Brown.
По данным агентства, в некоторых проектах, вроде "Бирюзовая катунь" или Rizalta Resort Belokurikha, стоимость лота варьируется от 15 млн до 40 млн рублей.
Также на рынке есть предложения домов под управлением оператора (под сдачу в аренду) от 22 млн рублей, окупаемость таких проектов - менее восьми лет.
При этом, как отмечается, элитный рынок жилой недвижимости в Алтайском крае еще находится на стадии формирования и испытывает дефицит качественных проектов.
"Алтай остается перспективным регионом для инвестиций в загородную и туристическую недвижимость. Росту спроса способствуют развитие внутреннего туризма, спрос на экологичное жилье и удаленную работу", - подчеркнула гендиректор агентства Татьяна Бурлаковская.
Покупатели элитной недвижимости в Алтайском крае ищут дома в живописных местах с чистой экологией, вдали от городов. Популярностью пользуются энергоэффективные технологии: солнечные панели, автономные системы водоснабжения.
На данный момент в регионе увеличивается спрос на гостевые дома и мини-отели, участки под кемпинги и глэмпинги, а также на коммерческую недвижимость в курортных зонах.
12:43:24 03-07-2025
Надо поддержать! Возьму сразу два лота по 40 млн. рублей. Зарплата у меня хорошая, среднестатистическая - 38 тысяч рублей
13:43:13 03-07-2025
Гость (12:43:24 03-07-2025) Надо поддержать! Возьму сразу два лота по 40 млн. рублей. За... задаток осилите?
10:35:51 04-07-2025
Гость (12:43:24 03-07-2025) Надо поддержать! Возьму сразу два лота по 40 млн. рублей. За... прекрасная возможность поменять что-то в своей жизни! и улучшить свои доходы в 5 раз с 38 до 200 тысяч рублей в месяц. Главное встать с дивана и не ныть. А потом можно еще раз поднять свои доходы, если будет мало. А если каждый день жаловаться на Амике, то ваши доходы будут только падать. Я это давно уже подметил.
12:51:37 03-07-2025
Нам-то что?
13:06:57 03-07-2025
Буду копить на один квадрат)
14:04:13 03-07-2025
Обожаю Алтай🤩🤩🤩мечтаем купить дом , локации невероятные
14:18:10 03-07-2025
Елена (14:04:13 03-07-2025) Обожаю Алтай🤩🤩🤩мечтаем купить дом , локации невероятные ... Мечтать не вредно)
14:44:09 03-07-2025
Елена (14:04:13 03-07-2025) Обожаю Алтай🤩🤩🤩мечтаем купить дом , локации невероятные ... да не вопрос. кстати именно сейчас форточка возможностей приоткрыта.
21:13:18 03-07-2025
Елена (14:04:13 03-07-2025) Обожаю Алтай🤩🤩🤩мечтаем купить дом , локации невероятные ... как же вы живете- то в локациях...
09:46:44 04-07-2025
Кошмар какой то!
09:17:27 06-07-2025
И зарплата низкая на Алтае