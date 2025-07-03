Цена апартаментов в живописном месте на Алтае достигает 630 тысяч рублей за "квадрат"

При этом элитный рынок жилой недвижимости в крае еще находится на стадии формирования

03 июля 2025, 12:20, ИА Амител

Апарт-отель в живописном месте / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае в строящихся элитных апарт-отелях цена одного квадратного метра достигает 630 тысяч рублей, сообщает агентство курортной недвижимости Golden Brown.

По данным агентства, в некоторых проектах, вроде "Бирюзовая катунь" или Rizalta Resort Belokurikha, стоимость лота варьируется от 15 млн до 40 млн рублей.

Также на рынке есть предложения домов под управлением оператора (под сдачу в аренду) от 22 млн рублей, окупаемость таких проектов - менее восьми лет.

При этом, как отмечается, элитный рынок жилой недвижимости в Алтайском крае еще находится на стадии формирования и испытывает дефицит качественных проектов.

"Алтай остается перспективным регионом для инвестиций в загородную и туристическую недвижимость. Росту спроса способствуют развитие внутреннего туризма, спрос на экологичное жилье и удаленную работу", - подчеркнула гендиректор агентства Татьяна Бурлаковская.

Покупатели элитной недвижимости в Алтайском крае ищут дома в живописных местах с чистой экологией, вдали от городов. Популярностью пользуются энергоэффективные технологии: солнечные панели, автономные системы водоснабжения.

На данный момент в регионе увеличивается спрос на гостевые дома и мини-отели, участки под кемпинги и глэмпинги, а также на коммерческую недвижимость в курортных зонах.