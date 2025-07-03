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Защита Антона Шеломенцева попробует смягчить приговор, а прокуратура - ужесточить

Бывший заместитель главы Барнаула получил 8,5 года строгого режима

03 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru
Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Адвокат бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева подал апелляционную жалобу на приговор, который Центральный районный суд вынес в начале июня, а прокуратура направила апелляционное представление и намерена добиваться ужесточения приговора, сообщает "МК на Алтае"

6 июня Центральный районный суд Барнаула признал Антона Шеломенцева виновным в получении двух взяток на общую сумму 2,6 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного и бизнесмена Дениса Илюшина. Бывший заместитель главы города получил восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, а также штраф в размере 2,1 млн рублей.

"Предполагается, что сторона защиты бывшего вице-мэра будет, как и прежде, настаивать на невиновности экс-чиновника и добиваться отмены сурового приговора", - отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Кстати, после приговора Шеломенцев кивком ответил корреспонденту amic.ru, будет ли оспаривать приговор.

Сторону обвинения также не устроил приговор. Ранее прокурор на прениях запросил для Шеломенцева 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей.

Как уточнили изданию в прокуратуре Алтайского края, в апелляции гособвинение будет добиваться ужесточения приговора Шеломенцеву.

Барнаульский перевозчик Олег Бесчастный, которого судят за дачу взятки Шеломенцеву, в среду, 2 июля, уже второй раз не явился в суд на прения и последнее слово.

В Октябрьском районном суде Томска сейчас рассматривают дело директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого подозревают в даче Шеломенцеву двух взяток на общую сумму 600 тысяч рублей.

В чем обвинили Шеломенцева?

По версии следствия, Шеломенцев через посредника Сергея Щукина получил взятку в размере 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного. За вознаграждение он якобы должен был помочь Бесчастному стать перевозчиком на маршрутах № 41 и 78, которые предприниматель, правда, так и не получил. Следствие убеждено, что 1,2 млн Шеломенцев впоследствии "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, остальные 800 тысяч рублей он получил за посредничество.  

Кроме того, бывшего чиновника обвинили в получении двух взяток от Илюшина. По версии СК, в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов, а составить проект для объекта они попросили Илюшина. Предприниматель разработал проектную документацию с номинальной ценой 350 тысяч рублей. Правда, денег за проект Илюшин не взял, а якобы сделал все в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов.

Кроме того, в обвинительном заключении сказано, что в феврале 2022 года Илюшин через Щукина передал Шеломенцеву взятку размером 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Барнаул громкое дело
Читайте также в сюжете: Уголовное дело Антона Шеломенцева

Комментарии 16

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Мнение

15:03:50 03-07-2025

Выпустите уже парня на свободу, достаточно издевательств со стороны закона.
Свободу Антону Шеломенцеву (Юрию Деточкину) - свобода.

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Гость

15:21:31 03-07-2025

Мнение (15:03:50 03-07-2025) Выпустите уже парня на свободу, достаточно издевательств со ... Ты забыл написать - "На его месте должен быть я!"

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Russkiy

15:31:31 03-07-2025

Гость (15:21:31 03-07-2025) Ты забыл написать - "На его месте должен быть я!"... И подписаться - начальник шеломенцева.

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Гость

15:43:02 03-07-2025

Гость (15:21:31 03-07-2025) Ты забыл написать - "На его месте должен быть я!"... и тебя Гость вылечат, и меня вылечат. Каждый на своем месте. Наши настоящие воры все в списке Forbes - без сомнения.

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Гость

10:13:37 04-07-2025

Мнение (15:03:50 03-07-2025) Выпустите уже парня на свободу, достаточно издевательств со ... полностью согласен, условный срок с компенсацией и штрафом. Надоели уже с этим судом, как будто больше других новостей нет...

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Олег

15:07:34 03-07-2025

Глупый ход. Ещё год накинут.

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Russkiy

15:19:57 03-07-2025

Вор должен сидеть в тюрьме

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Гость

16:02:33 03-07-2025

Russkiy (15:19:57 03-07-2025) Вор должен сидеть в тюрьме ... Согласен, но что конкретно Шеломенцев украл и у кого?

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Russkiy

18:24:28 03-07-2025

Гость (16:02:33 03-07-2025) Согласен, но что конкретно Шеломенцев украл и у кого?... Деньги налогоплательщиков. А именно пассажиров. Если бы перевозчики не "заносили", то проезд стоил дешевле.

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Гость

16:01:21 03-07-2025

===============================
- Выпустите уже парня на свободу, достаточно издевательств со стороны закона.
Свободу Антону Шеломенцеву (Юрию Деточкину) - свобода.
- Ты забыл написать - "На его месте должен быть я!"
- И подписаться - начальник шеломенцева.
===============================
переслал этот кусок комментов - поцанчики заценили, сказали писать ещё.

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Гость

19:23:57 03-07-2025

Защита Антона Шеломенцева попробует смягчить приговор, а прокуратура - ужесточить.
Смягчить или ужесточить может только суд. Остальное популизм.

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Гость

19:32:53 03-07-2025

Пожизненно пока закрытые маршруты не восстановят

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знакомый

08:54:30 04-07-2025

люди добрые зам главы города за 2ляма дают 8,5 а заму министра за 4 миллиарда 13 кто-нибудь может объяснить

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Musik

09:04:54 04-07-2025

знакомый (08:54:30 04-07-2025) люди добрые зам главы города за 2ляма дают 8,5 а заму минис... в каких судах рассматривались дела - сами найдете?
вот и напишите запросы.

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Гость

11:48:18 04-07-2025

знакомый (08:54:30 04-07-2025) люди добрые зам главы города за 2ляма дают 8,5 а заму минис... Тут зависимость не имеет математического обоснования, всё персонализированно. Замминистра может и вор, но он может быть и друг, а друзей мы не сдаём. А зам главы города может вовсе не друг, но вор. Тут как в рекламе - потянешь за одну ниточку и "... это же рой проблем".

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Гость

12:02:47 04-07-2025

Восстановите 17,18,24 и 29 автобусные маршруты , закрыл сиди! Восстановите и пусть гуляет...

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