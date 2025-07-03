Защита Антона Шеломенцева попробует смягчить приговор, а прокуратура - ужесточить.

Бывший заместитель главы Барнаула получил 8,5 года строгого режима

03 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Адвокат бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева подал апелляционную жалобу на приговор, который Центральный районный суд вынес в начале июня, а прокуратура направила апелляционное представление и намерена добиваться ужесточения приговора, сообщает "МК на Алтае".

6 июня Центральный районный суд Барнаула признал Антона Шеломенцева виновным в получении двух взяток на общую сумму 2,6 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного и бизнесмена Дениса Илюшина. Бывший заместитель главы города получил восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, а также штраф в размере 2,1 млн рублей.

"Предполагается, что сторона защиты бывшего вице-мэра будет, как и прежде, настаивать на невиновности экс-чиновника и добиваться отмены сурового приговора", - отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Кстати, после приговора Шеломенцев кивком ответил корреспонденту amic.ru, будет ли оспаривать приговор.

Сторону обвинения также не устроил приговор. Ранее прокурор на прениях запросил для Шеломенцева 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей.

Как уточнили изданию в прокуратуре Алтайского края, в апелляции гособвинение будет добиваться ужесточения приговора Шеломенцеву.

Барнаульский перевозчик Олег Бесчастный, которого судят за дачу взятки Шеломенцеву, в среду, 2 июля, уже второй раз не явился в суд на прения и последнее слово.

В Октябрьском районном суде Томска сейчас рассматривают дело директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого подозревают в даче Шеломенцеву двух взяток на общую сумму 600 тысяч рублей.

В чем обвинили Шеломенцева?

По версии следствия, Шеломенцев через посредника Сергея Щукина получил взятку в размере 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного. За вознаграждение он якобы должен был помочь Бесчастному стать перевозчиком на маршрутах № 41 и 78, которые предприниматель, правда, так и не получил. Следствие убеждено, что 1,2 млн Шеломенцев впоследствии "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, остальные 800 тысяч рублей он получил за посредничество.

Кроме того, бывшего чиновника обвинили в получении двух взяток от Илюшина. По версии СК, в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов, а составить проект для объекта они попросили Илюшина. Предприниматель разработал проектную документацию с номинальной ценой 350 тысяч рублей. Правда, денег за проект Илюшин не взял, а якобы сделал все в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов.

Кроме того, в обвинительном заключении сказано, что в феврале 2022 года Илюшин через Щукина передал Шеломенцеву взятку размером 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.