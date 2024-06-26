Такой день. Особый противопожарный режим и строительство аэровокзала в Белокурихе

О главных событиях Алтайского края за 25 июня

26 июня 2024, 00:13, ИА Амител

Колоски, закат / Фото: Unsplash.com

В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим из-за экстремальной жары. По словам Виктора Томенко, несмотря на возможные дожди и грозы, погода сейчас способствует увеличению количества пожаров.

Компания "Новапорт Холдинг", возводящая новый терминал аэропорта в Барнауле, может в ближайшие годы построить аэровокзал в Белокурихе. Воздушная гавань будет рассчитана на прием "легкой" авиации. Компания уже приобрела площадку под строительство аэропорта. Сейчас идет обсуждение проекта.

Правоохранители начали проверку после публикации о травле в школе Косихинского района. С проблемами столкнулась 16-летняя девочка. Травля началась еще 10 лет назад, когда семья школьницы переехала в одно из сел района, а ребенок пошел в первый класс. По словам матери ребенка, ее избивают, а она не может дать сдачи. Кроме того, пострадали от подростков и другие дети.