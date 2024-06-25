По словам губернатора Виктора Томенко, сейчас погода способствует увеличению количества пожаров в регионе

25 июня 2024, 12:50, ИА Амител

Пожарные / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим из-за экстремальной жары, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, несмотря на возможные дожди и грозы, погода сейчас способствует увеличению количества пожаров.

"Все мы знаем, как молниеносно может распространяться огонь, и сколько сил нужно, чтобы потушить пожар. Поэтому все спасательные службы, все краевые ведомства, ответственные за тушение огня, должны быть наготове", – написал он в телеграм-канале.

Также Томенко призвал жителей соблюдать правила безопасности: не разводить костры, отказаться от выездов на природу и не позволять детям играть с огнем.

По данным Гидрометцентра региона, с 25 по 27 июня в крае ожидается до +36 градусов. При этом синоптики не исключают, что штормовое предупреждение, которое действует до 28-го числа, придется продлять.