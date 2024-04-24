Такой день. Отчет губернатора Алтайского края и наступление настоящей весны
О главных событиях региона за 24 апреля
24 апреля 2024, 23:46, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 апреля выступил перед депутатами с отчетом о работе правительства в 2023 году. Если коротко: экономика развивалась, медики перестали уезжать из региона (почти), зарплаты росли. Но ряд вопросов все еще сохраняется. Рассказываем главное, о чем говорил губернатор.
Жительница Барнаула выразила возмущение организаторам конкурса собачьих нарядов: она, судя по всему, усмотрела в мероприятии скрытую поддержку недружественной страны.
Зима, которая неожиданно вернулась в Алтайский край после аномального тепла, снова заявит о себе 25 апреля осадками в виде снега и похолоданием. И если снег, по прогнозам синоптиков, наиболее вероятен в восточных районах, то понижение температуры ощутят во всех уголках региона. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до -4...-9°С.
00:57:39 25-04-2024
Наш начальник классную речь подал- без конкретики, одни общие фразы и образы. Руками водит как Сан Саныч, одним словом руко-водители.