Такой день. Отчет губернатора Алтайского края и наступление настоящей весны

О главных событиях региона за 24 апреля

24 апреля 2024, 23:46, ИА Амител

Закат на озере / Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 апреля выступил перед депутатами с отчетом о работе правительства в 2023 году. Если коротко: экономика развивалась, медики перестали уезжать из региона (почти), зарплаты росли. Но ряд вопросов все еще сохраняется. Рассказываем главное, о чем говорил губернатор.

Жительница Барнаула выразила возмущение организаторам конкурса собачьих нарядов: она, судя по всему, усмотрела в мероприятии скрытую поддержку недружественной страны.

Зима, которая неожиданно вернулась в Алтайский край после аномального тепла, снова заявит о себе 25 апреля осадками в виде снега и похолоданием. И если снег, по прогнозам синоптиков, наиболее вероятен в восточных районах, то понижение температуры ощутят во всех уголках региона. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до -4...-9°С.