Такой день. Отчёт губернатора Виктора Томенко и последние заморозки в Алтайском крае

О главных событиях региона за 25 мая

25 мая 2023, 23:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

25 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчётом о работе правительства за 2022 год. Подробнее о том, что рассказал губернатор и как оценили его выступление эксперты, – в материале amic.ru.

Ночные заморозки до -2 градусов в период с 26 по 28 мая прогнозируют синоптики в Алтайском крае, но захватят они только северные и восточные районы, включая предгорья. На остальной территории столбики термометров в ближайшие три ночи покажут от +2 до +7°С. В дневные часы воздух прогреется до +17...+23°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Власти Алтайского края планируют потратить более 6 млн рублей на организацию межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля", который пройдёт с 28 по 29 июня.