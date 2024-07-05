О главных событиях Алтайского края за 4 июля

05 июля 2024, 00:04, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Городской пляж в Барнауле откроют 5 июля. Территорию убрали от мусора, участок акватории в границах зоны купания обследовали, а дно очистили. Пляж оборудован туалетными кабинами и душевыми. Организован спасательный пост, а с открытием начнут работу торговые точки с продуктами и напитками.

Гендиректор компании "Союз" Владимир Отмашкин предположил, что квартиры в новых кварталах Индустриального района могут подорожать, если там когда-то появятся трамваи. По словам застройщика, экономическую целесообразность такого проекта должны просчитывать власти города.

Одним из главных праздников для барнаульцев является День города. В этом году впервые за 10 лет он пройдет летом, сообщили amic.ru в барнаульской мэрии. Amic.ru рассказывает, когда именно будет День города и о каких мероприятиях уже известно.