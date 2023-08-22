Такой день. Открытие молочного комплекса на Алтае и переселение жителей малых сел
О главных событиях Алтайского края за 22 августа
22 августа 2023, 23:47, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии открытия молочного комплекса ООО "Блиновское" в селе Яново. Благодаря МТК "Яново" регион будет дополнительно производить 30 тысяч тонн молока в год, а в Заринском районе появятся 250 рабочих мест.
Серьезные пробки сковали центр Барнаула вечером 22 августа. Автомобилисты призывают поставить на дорогах регулировщиков в час-пик. Согласно оценке сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация в городе оценивается в 8 баллов, однако в центре ситуация явно сложнее.
Очевидцы сообщают, что пробка образовалась даже на выделенной полосе, из-за чего машине скорой помощи пришлось поехать по тротуару. Как рассказали amic.ru участники дорожного движения, коллапс возник из-за трамваев, а также нескольких большегрузов, которые при развороте занимают несколько полос. Решить эту проблему помогли бы регулировщики — автомобилисты призывают поставить их на наиболее загруженном участке проспекта.
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал провести в Алтайском крае укрупнение - переселение жителей малых сел в более крупные населенные пункты и райцентры. Это позволит колоссально сократить расходы на содержание чиновников, школ, медучреждений, клубов и электрических сетей в малых селах.
05:59:21 23-08-2023
Проще чиновников сократить, а не школы
08:31:07 23-08-2023
Это позволит колоссально сократить расходы на содержание чиновников, школ, медучреждений, клубов и электрических сетей в малых селах.///////Самое главное- электрических сетей))) Что ещё может пожелать работник горэлектросети? Весь в заботах о доходах своей организации! Только вот не учёл, что жители, которых вынуждают переселяться со своей малой родины, не поедут в крупное село Алтайского края, а переберутся в Краснодарский край или Центральную Россию. В наш край могут захотеть переехать только народы азиатских стран и республик. Соседний азиатский гигант спит и видит, как заселить Сибирь своими гражданами.