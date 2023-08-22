Такой день. Открытие молочного комплекса на Алтае и переселение жителей малых сел

О главных событиях Алтайского края за 22 августа

22 августа 2023, 23:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии открытия молочного комплекса ООО "Блиновское" в селе Яново. Благодаря МТК "Яново" регион будет дополнительно производить 30 тысяч тонн молока в год, а в Заринском районе появятся 250 рабочих мест.

Серьезные пробки сковали центр Барнаула вечером 22 августа. Автомобилисты призывают поставить на дорогах регулировщиков в час-пик. Согласно оценке сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация в городе оценивается в 8 баллов, однако в центре ситуация явно сложнее.

Очевидцы сообщают, что пробка образовалась даже на выделенной полосе, из-за чего машине скорой помощи пришлось поехать по тротуару. Как рассказали amic.ru участники дорожного движения, коллапс возник из-за трамваев, а также нескольких большегрузов, которые при развороте занимают несколько полос. Решить эту проблему помогли бы регулировщики — автомобилисты призывают поставить их на наиболее загруженном участке проспекта.

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал провести в Алтайском крае укрупнение - переселение жителей малых сел в более крупные населенные пункты и райцентры. Это позволит колоссально сократить расходы на содержание чиновников, школ, медучреждений, клубов и электрических сетей в малых селах.