Такой день. Открытие Суперфинала ЧМ по шахматам в Барнауле и объединение медколледжей
О главных событиях Алтайского края за 16 августа
16 августа 2024, 23:45, ИА Амител
В Барнауле в пятницу, 16 августа, в концертном зале "Сибирь" состоялась торжественная церемония открытия Суперфинала Чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин. В регион приехали лучшие шахматисты и шахматистки страны. Турнир пройдет с 17 до 28 августа в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина.
В Барнауле работы по строительству новой трехуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов ведутся в две смены – дневную и ночную. Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года.
В Алтайском крае планируют реорганизовать Барнаульский базовый медицинский колледж, к которому присоединят другие медицинские колледжи региона и один техникум. Вопрос о реорганизации рассмотрела специальная комиссия министерства и приняла положительное решение.
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