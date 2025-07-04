Такой день. Отмена приговора экс-замглаве Минприроды и борьба с бедностью на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 4 июля

04 июля 2025, 23:55, ИА Амител

Здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru

Алтайский краевой суд отменил приговор Центрального районного суда экс-замглавы Минприроды Алтайского края, начальника управления лесами Игорю Дергачеву и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Это произошло ещё 19 июня 2025 года, следует из информации Алтайского краевого суда. Ранее Игоря Дергачева приговорили к трём годам условно по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") и оправдали его по статье ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности").

В правительстве Алтайского края обсудили, как увеличить зарплату работающим жителям региона и снизить уровень бедности. На мероприятии отметили, что для точечного решения проблем семей с низким достатком в Алтайском крае чаще всего используют социальный контракт. Его заключение помогает поддержать инициативу жителей, направленную на создание собственного бизнеса и повышение семейного достатка.

Инициатива о введении дифференцированной оплаты за обучение в вузах в зависимости от результатов ЕГЭ вряд ли будет реализована, поскольку не учитывает особенности функционирования системы высшего образования, а также меняющуюся госполитику в этой сфере, заявил amic.ru доцент кафедры коммуникационного менеджмента факультета политических и социальных технологий Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Гундарин.