"Внесет путаницу". Эксперт раскритиковал идею привязать размер платы за учебу к баллам ЕГЭ

Преподаватель столичного вуза сообщил amic.ru, что система регулирования приема абитуриентов уже действует и далее будет только ужесточаться

04 июля 2025, 18:45, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

Инициатива о введении дифференцированной оплаты за обучение в вузах в зависимости от результатов ЕГЭ вряд ли будет реализована, поскольку не учитывает особенности функционирования системы высшего образования, а также меняющуюся госполитику в этой сфере, заявил amic.ru доцент кафедры коммуникационного менеджмента факультета политических и социальных технологий Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Гундарин.

Ранее петербургский депутат Андрей Рябоконь предложил ввести дифференцированную плату за обучение в вузах, поставив ее в зависимость от результатов ЕГЭ, сообщает "Парламентская газета". По его мнению, необходимо изменить статью 101 федерального закона "Об образовании", внести в нее дополнение о том, что размер оплаты за обучение по образовательным программам высшего образования зависит от результатов единого госэкзамена абитуриента. Что касается системы дифференциации, ее должно определить правительство. Он подчеркнул, что не совсем справедливо, когда одинаковый размер оплаты существует как для хорошистов, которым при поступлении на бюджетное отделение не хватило одного-двух баллов на ЕГЭ, так и для троечников.Как отметил Михаил Гундарин, вряд ли эта инициатива дойдет до уровня законопроекта, поскольку она внутренне противоречива.

"Есть минимальное количество баллов, не набрав которые человек просто не поступит на некоторые специальности, даже если готов заплатить. Все равно градация существует", - пояснил собеседник.

К тому же, указал он, оплата за обучение по одной и той же специальности в российских вузах может различаться:

"В Москве в одном заведении год обучения может обойтись, скажем, 600 тысяч рублей, а в другом, менее престижном, 400 тысяч. Желающий может просто передать документы в вуз, где оплата меньше и есть разница в баллах".

Кроме того, с текущего года будет лимитироваться количество абитуриентов, которые могут поступить на платные отделения по некоторым специальностям, продолжает Гундарин:

"Это означает появление конкурса, который кое-где уже был, но теперь появится в большем количестве вузов. То есть, чтобы попасть даже на платное отделение, нужно будет набрать куда большее количество баллов. Министерство объясняет это необходимостью регулировать рынок труда, когда много выпускается, скажем, журналистов, юристов и не хватает представителей других специальностей".

Собеседник добавляет, что в ряде вузов на некоторые специальности вообще не будет бюджетного набора, и в этих условиях упомянутая инициатива вообще практически теряет смысл.