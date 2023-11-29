Такой день. Отсрочка газификации запада Алтая и эксперимент с гостевыми домами

О главных событиях Алтайского края за 29 ноября

29 ноября 2023, 23:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сроки реализации масштабной программы по газификации Алтайского края, предполагавшей проведение до 2025 года голубого топлива в западную часть региона – Славгород, Яровое, Рубцовск, – переносятся минимум на два года. Об этом сообщил во время правительственного часа в АКЗС министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

Алтайский край и Республику Алтай предложили добавить в список регионов, где запустят эксперимент по использованию индивидуальных жилых домов для официальной гостиничной деятельности. Его предлагается провести в южных регионах: в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Однако правительство РФ предложило добавить еще три территории.

Движение личного транспорта по путепроводу на проспекте Ленина в Барнауле возобновят официально в четверг, 30 ноября. А вот общественный транспорт запустят по новенькому мосту через день – 1 декабря. Объясняем, как будут курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи после открытия моста.