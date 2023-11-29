Такой день. Отсрочка газификации запада Алтая и эксперимент с гостевыми домами
О главных событиях Алтайского края за 29 ноября
29 ноября 2023, 23:41, ИА Амител
Сроки реализации масштабной программы по газификации Алтайского края, предполагавшей проведение до 2025 года голубого топлива в западную часть региона – Славгород, Яровое, Рубцовск, – переносятся минимум на два года. Об этом сообщил во время правительственного часа в АКЗС министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.
Алтайский край и Республику Алтай предложили добавить в список регионов, где запустят эксперимент по использованию индивидуальных жилых домов для официальной гостиничной деятельности. Его предлагается провести в южных регионах: в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Однако правительство РФ предложило добавить еще три территории.
Движение личного транспорта по путепроводу на проспекте Ленина в Барнауле возобновят официально в четверг, 30 ноября. А вот общественный транспорт запустят по новенькому мосту через день – 1 декабря. Объясняем, как будут курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи после открытия моста.
17:02:09 30-11-2023
А Камень на Оби почему не попал в этот перечень? Или он,как всегда,снова оказался на обочине жизни? Когда же до нас дойдет цивилизация!?
17:29:08 30-11-2023
У нас ведь главное пообещал а делать не обязательно отвественности ведь не какой
21:14:03 30-11-2023
В Яровом в квартирах газ. Или это еще какая-то газификация?
23:04:09 30-11-2023
Когда же Алейск в этот список попадёт???🤔
06:48:58 01-12-2023
Да уж, в барнауле стройки, и путепровод построили, и объездной дорогу строят, а запад алтайского края никому не нужен, наобещали и отодвинуть, а когда-то, ещё в 2004 году, обещали провести газ.