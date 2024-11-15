Такой день. Отставка свидетеля по делу бывшего вице-мэра Барнаула и конец снегопада

О главных событиях Алтайского края за 15 ноября

15 ноября 2024, 23:45, ИА Амител

Снег, закат / Фото: unsplash.com / Denys Nevozhai

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству администрации Барнаула Дмитрий Арапов ушел в отставку. Об этом amic.ru рассказал источник.

Снегопад, который начался в Алтайском крае еще в прошлые выходные, по прогнозам синоптиков, стихнет 16 ноября. В субботу начнет ослабевать и ветер: его максимальные порывы не превысят 18 метров в секунду, а в воскресенье – 13 м/с. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

Бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в своих социальных сетях рассказал, как провел две недели после ухода с поста. В частности, он посмотрел фильм "Родные", сходил в баню, а также впервые в жизни все время уделяет семье и дому, а не службе. Также Воронов слегка "наехал" на администрацию Павловского района.