Чиновник-свидетель по делу бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева ушел в отставку

Зампредседателя комитета по дорожному хозяйству Дмитрий Арапов решил сменить сферу деятельности

15 ноября 2024, 17:46, ИА Амител

Дмитрий Арапов / Фото: amic.ru

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству администрации Барнаула Дмитрий Арапов ушел в отставку. Об этом amic.ru рассказал источник. Его имя уже пропало со страницы о руководстве комитета на сайте барнаульской мэрии.

По словам собеседника amic.ru, Арапов ушел в отставку в начале ноября, уже после дачи показаний на заседании. Чиновник решил сменить сферу деятельности, однако на какую – неизвестно.

Напомним, что Арапов стал свидетелем по делу бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. 1 ноября он выступил на суде вместе с бывшим главным специалистом отдела транспорта и связи "дорожного" комитета Барнаула Алексеем Капатуриным и начальником отдела связи Андреем Матафоновым. Все они были подчиненными Шеломенцева.

Бывшего вице-мэра обвиняют по трем статьям УК РФ – о получении взяток и легализации средств. По версии следователей, будучи заместителем градоначальника, чиновник брал взятки от перевозчика Олега Бесчастного. За это он обязался покровительствовать предпринимателю и помочь ему стать перевозчиком на маршрутах № 41, 78 и других.

Кроме того, бывшего вице-мэра обвиняют в получении взятки от директора фирмы "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Детально о деле Шеломенцева можно прочитать по ссылке.