Такой день. Патрушев на Алтае и повышение региональных выплат

О главных событиях региона за 3 октября

03 октября 2024, 23:53, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил Алтайский край с рабочей поездкой. На встрече с губернатором региона Виктором Томенко он обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса и реализации нацпроекта "Экология". Позднее они вместе с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым посетили лесопожарную станцию и производственные площадки агрохолдинга "Гудвилл".

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко раскритиковал депутатов, которые не ходят на сессии. Это произошло на заседании 2 октября, когда явка оказалось рекордно низкой. Из 68 депутатов пришли только 56.

Депутаты Заксобрания Алтайского края увеличили размер выплаты родителям, получающим медаль "Родительская слава". Она выросла ровно в два раза.

Раньше родители получали единовременно 15 тысяч рублей, теперь будут – 30 тысяч. Эти деньги выдают только одному из родителей семьи.