Такой день. Передача дела Манишина в суд и режим повышенной готовности в Затоне

О главных событиях Алтайского края за 21 мая

21 мая 2024, 23:46, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело об убийствах 11 женщин и девушек, в том числе абитуриенток технического университета в Барнауле, совершенных в прошлые годы. Объем уголовного дела составил 69 томов.

В барнаульском микрорайоне Затон ввели режим повышенной готовности из-за роста уровня воды в реке Оби. К такому решению власти пришли 21 мая на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На пр. Ленина, 122б, напротив ТЦ "Норд-Вест", скоро начнут работы на известном в городе долгострое. Это каркас девятиэтажного нежилого здания, которое заморозили более 20 лет назад. Объект несколько раз менял собственников, последним владельцем долгостроя стала компания "Фитнес-центр "Галактика".