Забытую в "нулевых" административную девятиэтажку на пр. Ленина разрешили достроить
Существующий "скелет" здания сносить не планируют
21 мая 2024, 10:00, ИА Амител
На пр. Ленина, 122б, напротив ТЦ "Норд-Вест", скоро начнут работы на известном в городе долгострое. Это каркас девятиэтажного нежилого здания, которое заморозили более 20 лет назад. Объект несколько раз менял собственников, последним владельцем долгостроя стала компания "Фитнес-центр "Галактика".
В 2023 году по ее заданию был разработан проект реконструкции здания, который успешно защитили на градсовете. В конце апреля 2024-го инвестор получил разрешение на работы.
Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 122б / Фото: "Мастерская Золотова"
Существующий каркас офисника сносить не станут: экспертиза показала, что его техническое состояние подходит для дальнейшего строительства. Проблемы выявили с фундаментом в северной части объекта: там есть основа под здание, но стен нет. Поэтому во время реконструкции выполнят усиление всего фундамента и сделают общий каркас. Также у обновленного здания появится кирпичная пристройка.
Запланирована и двухуровневая подземная парковка, рассчитанная на 38 автомобилей. Еще машино-места появятся на участке и вдоль улиц. Первые три этажа административного центра отдадут под торговлю, с четвертого уровня разметят офисные помещения.
Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 122б / Фото: "Мастерская Золотова"
У трехэтажного блока, который выходит на проспект Ленина, сделают летнюю террасу со стеклянным навесом, которая функционально будет связана с третьим этажом. Аналогичное решение применят и для основной кровли здания. Фасады будущего торгово-административного здания выполнят в белом, светло-сером цветах, разнообразных оттенках теплой гаммы.
Разрешение на строительство объекта действует конца мая 2027 года: в течение этого времени инвестор должен завершить здание.
10:07:53 21-05-2024
Наконец то. Дождались
12:09:43 21-05-2024
Гость (10:07:53 21-05-2024) Наконец то. Дождались... Не прошло и 20 лет ))))
10:33:26 21-05-2024
Когда стадион за "Изумрудным" достроят? Мимо музея неприятно ходить. Центр города кто отвечает за весь строительный мусор вокруг здания? Из окурков можно памятник построить. Позор нашим управленцам. Пройдитесь пешком загляните в переход. Трактор проедет посредине площади разбросает мусор по сторонам и уезжает. Когда будут штрафовать за такую "работу"? Мэр города ждем вас на экскурсию.
10:35:08 21-05-2024
обшить развалюху- норм
10:51:59 21-05-2024
И как мы только жили без очередного ТЦ
11:05:31 21-05-2024
Хорошо, что брошенное здание, которое как бельмо в глазу в этом районе, достроят. А что там будет, торговля и офисы или Красный крест и Полумесяц, мне вообще поровну.
11:59:02 21-05-2024
А поймали того, кто там флаг вывесил (не российский)
14:29:39 21-05-2024
Гость (11:59:02 21-05-2024) А поймали того, кто там флаг вывесил (не российский)... то есть если где ненужный флаг над недостроем вывесят, то объект тут же срочно доделают?
16:43:32 21-05-2024
успешно защитили на градсовете.... - я же правильно между строк читаю? Все довольны, домашнее задание всем занесли и проект стал отличным! 20 лет был плохим, а теперь пушка, гонка)))
PS: Камеди клаб: "В нашем деле что главное? Правильно! Чтобы россиянам нравилось!"
17:39:45 21-05-2024
а небоскребы на речном вокзале когда начнут строить + тоннель под жд вокзалом, да еще много чего хотят.
продлить трамвайные линии, провести трамвайные линии на павловском тракте, по проекту тоннеля туда трамвай пустят будет частично метро-трам.