Забытую в "нулевых" административную девятиэтажку на пр. Ленина разрешили достроить

Существующий "скелет" здания сносить не планируют

21 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Здание на пр. Ленина, 122б / Фото: "Мастерская Золотова"

На пр. Ленина, 122б, напротив ТЦ "Норд-Вест", скоро начнут работы на известном в городе долгострое. Это каркас девятиэтажного нежилого здания, которое заморозили более 20 лет назад. Объект несколько раз менял собственников, последним владельцем долгостроя стала компания "Фитнес-центр "Галактика".

В 2023 году по ее заданию был разработан проект реконструкции здания, который успешно защитили на градсовете. В конце апреля 2024-го инвестор получил разрешение на работы.

Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 122б / Фото: "Мастерская Золотова"

Существующий каркас офисника сносить не станут: экспертиза показала, что его техническое состояние подходит для дальнейшего строительства. Проблемы выявили с фундаментом в северной части объекта: там есть основа под здание, но стен нет. Поэтому во время реконструкции выполнят усиление всего фундамента и сделают общий каркас. Также у обновленного здания появится кирпичная пристройка.

Запланирована и двухуровневая подземная парковка, рассчитанная на 38 автомобилей. Еще машино-места появятся на участке и вдоль улиц. Первые три этажа административного центра отдадут под торговлю, с четвертого уровня разметят офисные помещения.

Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 122б / Фото: "Мастерская Золотова"

У трехэтажного блока, который выходит на проспект Ленина, сделают летнюю террасу со стеклянным навесом, которая функционально будет связана с третьим этажом. Аналогичное решение применят и для основной кровли здания. Фасады будущего торгово-административного здания выполнят в белом, светло-сером цветах, разнообразных оттенках теплой гаммы.

Разрешение на строительство объекта действует конца мая 2027 года: в течение этого времени инвестор должен завершить здание.