О главных событиях Алтайского края за 22 июля

23 июля 2024, 00:00, ИА Амител

Жара / Источник фото: unsplash.com

Несколько участков дорог перекроют в Барнауле в связи с проведением Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Как сообщали ранее в городской администрации, 23 июля с 11:00 до 15:00 закроют движение автомобилей по улицам Юрина (от Попова до Кавалерийской) и улице Шукшина (от Георгия Исакова до Юрина).

Владельца бийской шаурмичной признали виновным в отравлении посетителей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, его приговорили к 200 часам обязательных работ.

В Алтайском крае с 23 по 29 июля вновь ожидается экстремальная жара. В ведомстве призвали не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды, а также быть аккуратнее на водоемах.