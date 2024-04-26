Такой день. Первомай без коммунистов и заморозка постройки худмузея в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 25 апреля

26 апреля 2024, 00:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Облака во время заката

Митинга и демонстрации КПРФ на площади Советов 1 мая 2024 года не будет. Суд 25 апреля признал законным решение барнаульской мэрии запретить мероприятие в центре города.

70 лет исполняется в 2024 году Алтайскому государственному медицинскому университету. Как все начиналось и как сегодня развивается вуз, в "Переговорке" на amic.ru рассказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории. Узнали, сколько сегодня студентов обучаются в медуниверситете и куда они уходят после окончания. Почему российское медицинское образование высоко котируется за рубежом, в том числе в странах Запада, и успевает ли сегодня АГМУ учить будущих врачей самым современным технологиям.

Строительство Государственного художественного музея Алтайского края на площади Октября полностью заморозили из-за проблем в проектно-сметной документации. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ региона. В настоящее время объект, возведение которого началось еще в 2012 году, готов только на 62%. За это время на работы потратили более миллиарда рублей. Сроки сдачи музея переносили уже несколько раз. Когда он будет достроен – пока неизвестно.