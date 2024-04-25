Суд признал законным запрет первомайского митинга и демонстрации КПРФ в Барнауле
Теперь мероприятия партии пройдут в сквере им. Германа Титова
25 апреля 2024, 17:35, ИА Амител
Митинга и демонстрации КПРФ на площади Советов 1 мая 2024 года не будет. Суд 25 апреля признал законным решение барнаульской мэрии запретить мероприятие в центре города. Об этом amic.ru рассказали в партии.
"Суд встал на сторону администрации города. Там с 10 утра будет легкоатлетическая эстафета от "Алтайской правды", фестиваль ГТО, баскетбол до самого вечера. Поэтому к 18 часам мы идем в сквер Германа Титова", – прокомментировали в пресс-службе партии.
Оспаривать решение в партии не собираются. Альтернативное предложение мэрии провести мероприятие в сквере Германа Титова коммунисты приняли.
Напомним, что алтайское отделение КПРФ планировало пройти колонной от площади Октября до площади Советов, а там провести митинг у памятника Ленину. Они направили прошение в мэрию и получили отказ. Площадь была занята, а запрет на демонстрацию аргументировали тем, что коммунисты не написали, что идут с транспарантами.
17:49:36 25-04-2024
Не,мне нравится!А когда коммунисты ходили без транспорантов?Как только увидишь толпу людей с красными флагами, портретами дедушки Ленина,Сталина,Брежнева,лозунгами Да здравствует...Догоним и перегоним...Пролетарии все со всеми....значит 1 мая.Когда было иначе?И все таки это историческая традиция, и где то даже ритуал.Могли бы и разрешить.Даже надо было бы разрешить.
19:14:03 25-04-2024
Гость (17:49:36 25-04-2024) Не,мне нравится!А когда коммунисты ходили без транспорантов?... Власти сменили Ильича на Ильина. Новый канон такого не позволяет провести.
09:51:10 26-04-2024
Гость (19:14:03 25-04-2024) Власти сменили Ильича на Ильина. Новый канон такого не позво... Труды Ленина текущую власть на чистую воду выводят и показывают их паразитическую сущность. А фашист Ильин из этой власти рыцарей с сияющих доспехах лепит. Так что не удивительно что Ленин для них враг, а Ильин для них герой.
18:46:14 25-04-2024
Было бы удивительно, если бы признал не законным запрет)))
19:33:30 25-04-2024
Чиновники издеваются над всеми, но терпим, не хочется лицом о землю и отдать последние гроши. Система, однако.
21:01:57 25-04-2024
Гость (19:33:30 25-04-2024) Чиновники издеваются над всеми, но терпим, не хочется лицом ... Каков хозяин, таковы и слуги.
21:05:34 25-04-2024
По смене власти всех этих "судей" близко не подпустят к работе в области юстиции.
21:52:59 25-04-2024
Гость (21:05:34 25-04-2024) По смене власти всех этих "судей" близко не подпустят к рабо... По какой смене власти? До договаривай. Кого ты собрался привести к власти?
09:23:00 26-04-2024
Гость (21:52:59 25-04-2024) По какой смене власти? До договаривай. Кого ты собрался привести к власти?на первых же свободных выборах победят @#$ты, которые нас повесят (с) Товарищ Маргонян
22:35:54 25-04-2024
А напомните мне, кому коммунисты при своей власти митинги и шествия разрешали? ))))
Ильич терпел* и вам велел
* - в Шушенском
04:40:47 26-04-2024
Посмотрите правде в глаза. Коммунисты (особенно в крае, благодаря глазастой) стали партией-прилипалой к кормушке. На старом багаже морочат бабулькам головы.
09:54:38 26-04-2024
Гость (04:40:47 26-04-2024) Посмотрите правде в глаза. Коммунисты (особенно в крае, благ... Не коммунисты, а КПРФ. Разница кардинальная.
08:26:08 26-04-2024
как же они боятся. и коммунистов боятся и в маккартизм впасть боятся.
09:59:08 26-04-2024
Гость (08:26:08 26-04-2024) как же они боятся. и коммунистов боятся и в маккартизм впаст... Марксизм прежде всего научный метод познания мира. Того кто начал смотреть с позиции марксизма трудно обмануть. Конечно умных людей сложней эксплуатировать.
10:38:28 26-04-2024
Чем отличались большевики от коммунистов,Все были за Интернационал,в котором Ленин.Но у большевиков были маузеры,кони и тачанки.Жирные буржуи по всему миру проводят свою пропаганду чтобы люди не вступали в большевистскую партию.Поэтому идеи Ленина до сих пока пока ещё не живут и не процветают.Но за ними будущее.Потому что жирные буржуи никогда не нажрутся.Придёт время и они будут питаться только яичницей.Те из них,которые останутся на добром свете.
11:37:36 26-04-2024
Ну, нельзя - так нельзя. Товарищ Ленин ни у кого не спрашивал разрешения на проведение мероприятий. Современные коммунисты боятся штрафов и каталажки. Коммунисты раньше в бой за светлое будущее, за Советскую Власть, за идеи. Ну и какие рейтинги вы ожидаете после отказа в проведении митинга и как собираетесь дальше отстаивать права трудящихся... И как смотреть в глаза товарищу Зюганову... Партбилеты на стол.
21:23:41 26-04-2024
Анекдот по теме: (разрешить - не разрешить шествие)
Водитель трамвая на остановке видит бегущую бабушку и спрашивает себя: успеет - не успеет? Перед носом бабушки захлопнул дверь и говорит: не успела.