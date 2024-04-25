Теперь мероприятия партии пройдут в сквере им. Германа Титова

25 апреля 2024, 17:35, ИА Амител

Митинг КПРФ на площади Советов / Фото: amic.ru

Митинга и демонстрации КПРФ на площади Советов 1 мая 2024 года не будет. Суд 25 апреля признал законным решение барнаульской мэрии запретить мероприятие в центре города. Об этом amic.ru рассказали в партии.

"Суд встал на сторону администрации города. Там с 10 утра будет легкоатлетическая эстафета от "Алтайской правды", фестиваль ГТО, баскетбол до самого вечера. Поэтому к 18 часам мы идем в сквер Германа Титова", – прокомментировали в пресс-службе партии.

Оспаривать решение в партии не собираются. Альтернативное предложение мэрии провести мероприятие в сквере Германа Титова коммунисты приняли.

Напомним, что алтайское отделение КПРФ планировало пройти колонной от площади Октября до площади Советов, а там провести митинг у памятника Ленину. Они направили прошение в мэрию и получили отказ. Площадь была занята, а запрет на демонстрацию аргументировали тем, что коммунисты не написали, что идут с транспарантами.