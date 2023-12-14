Такой день. Планы повысить тариф на капремонт и небольшая поломка на ТЭЦ Ярового

О главных событиях Алтайского края за 13 декабря

14 декабря 2023, 00:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тариф на капитальный ремонт в Алтайском крае постараются увеличить таким образом, чтобы он не стал слишком обременительным для жителей. Наиболее существенной проблемой для программы капремонта является нехватка денег. Сейчас минимальный размер взноса не обеспечивает достаточного финансирования выполнения капремонта.

Коронавирус никуда не ушел, жители Алтайского края продолжают заболевать. Об этом министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал в проекте "Переговорка" на amic.ru. По его словам, есть и тяжелые случаи, но их количество несравнимо с тем, что было в "ковидном" 2021 году.

В Яровом ночью 13 декабря на ТЭЦ произошло технологическое нарушение – образование свища на участке тепловой сети в помещении станции. Работы по восстановлению теплоснабжения координировали глава города Владислав Шилов и министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.