Небольшая поломка произошла на проблемной ТЭЦ Ярового во время морозов

Температурный режим в жилых домах и на соцобъектах удалось сохранить

13 декабря 2023, 11:43, ИА Амител

ТЭЦ Ярового / Фото: altairegion22.ru

В Яровом ночью 13 декабря на ТЭЦ произошло технологическое нарушение – образование свища на участке тепловой сети в помещении станции, сообщает правительство Алтайского края.

Работы по восстановлению теплоснабжения координировали глава города Владислав Шилов и министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

"Котлы теплоцентрали из строя не выводились. Понижения температурного режима в жилых домах и на социальных объектах допущено не было", – говорится в сообщении.

В настоящее время подача тепла осуществляется в штатном режиме. Ситуация находится на контроле правительства Алтайского края и администрации города.

Напомним, 1 ноября 2021 года на ТЭЦ произошла крупная авария – остановился котел № 9, а через два дня – № 10. В итоге остался лишь так называемый "летний" котел № 7. 9 ноября станция вернулась в штатный режим работы. После этого на ремонт теплосетей в Яровом выделили более 1,5 млрд рублей.