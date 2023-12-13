Небольшая поломка произошла на проблемной ТЭЦ Ярового во время морозов
Температурный режим в жилых домах и на соцобъектах удалось сохранить
13 декабря 2023, 11:43, ИА Амител
В Яровом ночью 13 декабря на ТЭЦ произошло технологическое нарушение – образование свища на участке тепловой сети в помещении станции, сообщает правительство Алтайского края.
Работы по восстановлению теплоснабжения координировали глава города Владислав Шилов и министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.
"Котлы теплоцентрали из строя не выводились. Понижения температурного режима в жилых домах и на социальных объектах допущено не было", – говорится в сообщении.
В настоящее время подача тепла осуществляется в штатном режиме. Ситуация находится на контроле правительства Алтайского края и администрации города.
Напомним, 1 ноября 2021 года на ТЭЦ произошла крупная авария – остановился котел № 9, а через два дня – № 10. В итоге остался лишь так называемый "летний" котел № 7. 9 ноября станция вернулась в штатный режим работы. После этого на ремонт теплосетей в Яровом выделили более 1,5 млрд рублей.
12:15:03 13-12-2023
Опять врут. У меня батарея 46 градусов, дома намного прохладнее, чем вчера. Труба ТЭЦ дымит
12:28:01 13-12-2023
- "Котлы теплоцентрали из строя не выводились. Понижения температурного режима в жилых домах и на социальных объектах допущено не было" и думают, что а город подумал, а город подумал - ученья идут.... Перечисленных героев, надо наградить орденами и медалями Алтайского края.
12:35:26 13-12-2023
Работы по восстановлению теплоснабжения координировали глава города Владислав Шилов и министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. ------- А эти люди в том, что координировали какую капсю понимают???)