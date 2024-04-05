Такой день. Плавающий глава сельсовета и затопленный "Изумрудный" в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 4 апреля

05 апреля 2024, 00:11, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Несколько дней назад глава поселка Солнечный Алексей Дуров проплыл по улице под музыку из "Пиратов карибского моря". Широко распространяться в Сети видео этого поступка с критикой властей стало лишь сегодня. Зампрокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев отметил, что раскручивают подобные кадры иноагенты — когда они уже не соответствуют действительности.

Представители аппарата прокуратуры Алтайского края и территориальный прокурор совместно с сотрудниками МЧС, полиции и социальных служб и муниципалитета посетили населенные пункты Санниково и Солнечный Первомайского района. На данный момент уровень воды уже спал — паводковая ситуация стабилизировать.

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула вырастет уже в ближайшее время. Такое решение приняли участники координационного совета по ценообразованию Барнаула на заседании, которое состоялось 3 апреля. Данные меры представители мэрии краевой столицы назвали вынужденными. Однако ожидается, что повышение тарифа повлечет улучшение качества услуг для барнаульцев. Объясняем, как именно изменится стоимость проезда и можно ли будет платить дешевле.

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго ответил в Telegram-канале amic.ru на вопросы жителей города, которые собрала наша редакция. Больше всего барнаульцев волнует качество водопроводной воды, которое, как они отмечают, в последние дни снизилось. В водоканале пояснили, что виной тому паводок. Андрей Сергеевич подробно рассказал, как сейчас очищают воду, какие усиленные меры по очистке приняли, планируется ли фторировать и есть ли необходимость очищать воду дополнительно дома.

В барнаульском парке "Изумрудный" на 4 апреля затопленной остаётся одна дорожка у стадиона "Клевченя", в трёх местах общественной территории воду удалось убрать, а в четвёртом это сделают в ближайшие дни. Об этом рассказал amic.ru руководитель парка Владислав Вакаев.

Ещё 25 марта Вакаев в своём телеграм-канале написал о подтоплении велопешеходной дорожки возле визит-центра в "Изумрудном". Уже 26 марта Вакаев призвал воздержаться от посещения парка в ближайшие дни или гулять по нему в непромокаемой обуви. 29 марта Вакаев рассказал, что три из четырёх подтоплений в "Изумрудном" удалось ликвидировать. Со стадиона "Клевченя" в парк хлынул большой поток воды, поэтому быстро разобраться с проблемой не удалось.