Такой день. Поддержка алтайских проектов в Совфеде и суд по делу экс-главы "Жилфонда"

О главных событиях Алтайского края за 25 сентября

26 сентября 2024, 00:32, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Несколько крупных проектов, связанных с транспортной инфраструктурой, планируют реализовать в Алтайском крае в ближайшем будущем. Речь идет о строительстве современной развязки на шоссе Ленточный Бор в Барнауле, обхода краевой столицы, а также дороги до туристической зоны "Бирюзовая Катунь". Однако сделать это без поддержки федеральных властей будет сложно. Масштабные проекты обсудили 24 сентября в Москве в Совете Федерации на комитете по экономической политике. Рассказываем, почему они так важны для нашего региона.

В Центральном районном суде 25 сентября 2024 года состоялось второе заседание по делу бывшего зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который стал посредником в даче взяток бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву. На заседании суд исследовал данные, характеризующие личность Щукина.

В Индустриальный районный суд Барнаула поступило уголовное дело в отношении Людмилы Авдюхиной. В ближайшие дни будет определена дата судебного заседания и разрешен вопрос о мере пресечения.