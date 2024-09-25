Дело экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной поступило в суд

В ближайшие дни будет определена дата судебного заседания

25 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Индустриальный районный суд Барнаула поступило уголовное дело в отношении Людмилы Авдюхиной, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

"В ближайшие дни будет определена дата судебного заседания и разрешен вопрос о мере пресечения", – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлый раз Центральный районный суд продлил арест Авдюхиной до 16 сентября. Основанием для этого стало то, что экс-глава "Жилфонда" может скрыться от следствия.

Авдюхину обвиняют в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предусматривается наказание: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

По версии следствия, Людмила Авдюхина в декабре 2022 года похитила около 150 млн рублей у барнаульского "Жилфонда" и его клиентов. Женщина брала крупные суммы денег у покупателей недвижимости на хранение и чтобы передать их продавцам, а также получала деньги для инвестиций в недвижимость.

Всего потерпевшими признано более 30 жителей Алтайского края. Авдюхина уехала в Аргентину, ее объявили в международный розыск. 2 января 2024 года экс-главу "Жилфонда" задержали в Аргентине, куда она приехала в январе 2023-го. После этого Авдюхину экстрадировали в Россию, а 29 февраля передали российской стороне. В Алтайский край подозреваемую доставили в апреле 2024 года. 27 апреля Центральный районный суд отправил Авдюхину в СИЗО до 1 июля.