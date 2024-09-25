Дело экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной поступило в суд
В ближайшие дни будет определена дата судебного заседания
25 сентября 2024, 11:00, ИА Амител
В Индустриальный районный суд Барнаула поступило уголовное дело в отношении Людмилы Авдюхиной, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
"В ближайшие дни будет определена дата судебного заседания и разрешен вопрос о мере пресечения", – говорится в сообщении.
Напомним, в прошлый раз Центральный районный суд продлил арест Авдюхиной до 16 сентября. Основанием для этого стало то, что экс-глава "Жилфонда" может скрыться от следствия.
Авдюхину обвиняют в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предусматривается наказание: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
По версии следствия, Людмила Авдюхина в декабре 2022 года похитила около 150 млн рублей у барнаульского "Жилфонда" и его клиентов. Женщина брала крупные суммы денег у покупателей недвижимости на хранение и чтобы передать их продавцам, а также получала деньги для инвестиций в недвижимость.
Всего потерпевшими признано более 30 жителей Алтайского края. Авдюхина уехала в Аргентину, ее объявили в международный розыск. 2 января 2024 года экс-главу "Жилфонда" задержали в Аргентине, куда она приехала в январе 2023-го. После этого Авдюхину экстрадировали в Россию, а 29 февраля передали российской стороне. В Алтайский край подозреваемую доставили в апреле 2024 года. 27 апреля Центральный районный суд отправил Авдюхину в СИЗО до 1 июля.
11:23:01 25-09-2024
Авдюхина уехала в Аргентину -- самая большая ее ошибка. Могла убежать на Запад, где рассказывать, что дело против нее сфабриковано, потому что она была за Навального. И жила бы там до сих пор. На этом даже бы еще зарабатывала. Такая нелепая ошибка, даже жалко ее, вроде умная, а так глупо ошиблась
12:34:47 25-09-2024
Гость (11:23:01 25-09-2024) Авдюхина уехала в Аргентину -- самая большая ее ошибка. Могл... она щас по уголовке идет - воровство в особо крупных размерах, отсидит пару лет то се и щастливо откинется а если б она твоему совету последовала то статья бы была другая - измена родине пожизненное и без всяких амнистий. Ты вероятно возразишь что ее бы не задержали? Это еще хуже - в ее дом придет тогда человек с топором - ликвидировать предателя и зарубит ее как с_ку еще и всех остальных кто под руку попался. Да да так и будет. Времена горбачевых шеварнадзе ебн прошли. Нынче другие времена. Никто ни с кем не церемонится
12:49:24 25-09-2024
Гость (12:34:47 25-09-2024) она щас по уголовке идет - воровство в особо крупных размера... Какая смешная хрень. Ни к одному условном Галкину еще никто не пришел. Касьянов, Каспаров, да там таких сотни тысяч, если не миллионы. И ни к одному
15:56:59 25-09-2024
Гость (12:49:24 25-09-2024) Какая смешная хрень. Ни к одному условном Галкину еще никто ... ну когда то же надо начинать. Представляете себе как все там обоср*** если скажем каспарова топором зарубят и записку полоржат сверху ПРИГОВОР ИСПОЛНЕН
13:22:46 25-09-2024
Гость (12:34:47 25-09-2024) она щас по уголовке идет - воровство в особо крупных размера... Ледорубом?