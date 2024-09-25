25 сентября суд изучил данные, характеризующие личность Щукина

25 сентября 2024, 12:00, Антон Дегтярев

Сергей Щукин / Фото: amic.ru/ Антон Дегтярев

В Центральном районном суде 25 сентября 2024 года состоялось второе заседание по делу бывшего зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который стал посредником в даче взяток бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву. На заседании суд исследовал данные, характеризующие личность Щукина. Уже на следующем заседании экс-чиновник должен выступить с последним словом, передает корреспондент amic.ru из зала суда.

Как прошел процесс?

На втором заседании по делу Сергея Щукина зачитали положительную характеристику с его места работы, к делу приобщили характеристику, а также благодарственные письма Щукина и справку о доходах.

Экс-чиновник рассказал суду, что сейчас разведен со своей женой Верой Щукиной. Работает он инженером ПТО в барнаульской компании.

Кроме того, на суде сообщили, что Щукин ушел из городской администрации 24 апреля 2020 года, то есть еще до совершения первого преступления. Взятку Шеломенцеву от Бесчастного Щукин передал в мае 2020 года, так что в мэрии он тогда уже не работал. Правда, в 2023-м Щукин трудился и в барнаульском "Горэлектротрансе".

Для подготовки к судебным прениям и к последнему слову подсудимого суд объявил перерыв. Следующее заседание по делу Щукина состоится 2 октября 2024 года в 9 часов. На нем Щукин зачитает последнее слово, также будут судебные прения. После этого экс-чиновнику должны вынести приговор.

Сергей Щукин (слева) на суде / Фото: amic.ru

Почему суд идет так быстро?

Дело рассматривают так быстро, потому что в феврале 2024 года Щукин заключил со следствием досудебное соглашение, рассказал обстоятельства совершения преступления и указал на место получения денег. Также он раскаялся, полностью признал свою вину и согласился с выдвинутыми обвинениями.

При досудебном соглашении суд не исследует доказательства по делу, а рассматривает только данные, характеризующие личность подсудимого, смягчающие и отягчающие обстоятельства по делу. Срок для Щукина не будет превышать две трети от максимального или наиболее строгого вида наказания.

Сейчас Щукин не в СИЗО?

Сейчас экс-чиновник не находится под стражей. В СИЗО он был с 22 ноября 2023 по 11 января 2024 года, затем экс-чиновника отпустили под запрет определенных действий и подписку о невыезде.

В чем обвиняют Щукина?

Щукина обвиняют по статье "Посредничество во взяточничестве" (ч. 4 УК РФ ст. 291.1). В 2020 году Щукин был заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева. В мае того же года он выступил посредником в передаче взятки Шеломенцеву от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного на общую сумму 2 млн рублей.

За деньги Шеломенцев обязался оказывать Бесчастному покровительство и помочь ему "забрать" некоторые городские маршруты даже при отсутствии нужных автобусов. Так, в 2021 году мэрия определяла перевозчика на барнаульские маршруты № 41 и 78, а Шеломенцев помог бизнесмену "занять" их. Часть взятки – 1,2 млн рублей – Шеломенцев отмыл, купив автомобиль Subaru Outback. За машиной в Новосибирск ездил тоже Щукин вместе со своим другом Алексеем Абрамовым. На последнего сначала переписали авто, затем Абрамов подписал фиктивный договор о продаже машины Шеломенцеву. 800 тысяч рублей Щукин взял себе за посредничество.

Сергей Щукин / Фото: amic.ru

Также в деле Шеломенцева присутствует еще один эпизод, связанный со Щукиным: в 2020 году Шеломенцев и Щукин решили построить открытые склады для хранения инертных материалов на участке в Барнауле на ул. Власихинской, 137, который арендовал Щукин. Шеломенцев предложил руководителю фирмы "Запсиб-Мост" Денису Илюшину разработать проектную документацию для этих складов стоимостью 350 тысяч рублей, Илюшин сделал это взамен на покровительство от Шеломенцева при заключении госконтрактов.

Также за покровительство Шеломенцев попросил в феврале 2022 года у Илюшина взятку в размере 250 тысяч рублей. Ее передали через Сергея Щукина, который съездил за деньгами в Томск.

Как судят Шеломенцева?

Сейчас в Центральном районном суде идет процесс и по делу Антона Шеломенцева, которого судят по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Суд над Шеломенцевым стартовал 4 сентября 2024 года. 24 сентября показания должны были дать свидетели, однако на суд они не явились. Подробнее о том, как идет процесс, можно прочитать здесь. Также по делу судят и перевозчика Олега Бесчастного. Его дело направили в Центральный районный суд еще в июне, однако заседание пока не назначено.