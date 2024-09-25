Быстрый суд. Посредник в деле чиновника Шеломенцева скоро выступит с последним словом
25 сентября суд изучил данные, характеризующие личность Щукина
25 сентября 2024, 12:00, Антон Дегтярев
В Центральном районном суде 25 сентября 2024 года состоялось второе заседание по делу бывшего зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который стал посредником в даче взяток бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву. На заседании суд исследовал данные, характеризующие личность Щукина. Уже на следующем заседании экс-чиновник должен выступить с последним словом, передает корреспондент amic.ru из зала суда.
Как прошел процесс?
На втором заседании по делу Сергея Щукина зачитали положительную характеристику с его места работы, к делу приобщили характеристику, а также благодарственные письма Щукина и справку о доходах.
Экс-чиновник рассказал суду, что сейчас разведен со своей женой Верой Щукиной. Работает он инженером ПТО в барнаульской компании.
Кроме того, на суде сообщили, что Щукин ушел из городской администрации 24 апреля 2020 года, то есть еще до совершения первого преступления. Взятку Шеломенцеву от Бесчастного Щукин передал в мае 2020 года, так что в мэрии он тогда уже не работал. Правда, в 2023-м Щукин трудился и в барнаульском "Горэлектротрансе".
Для подготовки к судебным прениям и к последнему слову подсудимого суд объявил перерыв. Следующее заседание по делу Щукина состоится 2 октября 2024 года в 9 часов. На нем Щукин зачитает последнее слово, также будут судебные прения. После этого экс-чиновнику должны вынести приговор.
Почему суд идет так быстро?
Дело рассматривают так быстро, потому что в феврале 2024 года Щукин заключил со следствием досудебное соглашение, рассказал обстоятельства совершения преступления и указал на место получения денег. Также он раскаялся, полностью признал свою вину и согласился с выдвинутыми обвинениями.
При досудебном соглашении суд не исследует доказательства по делу, а рассматривает только данные, характеризующие личность подсудимого, смягчающие и отягчающие обстоятельства по делу. Срок для Щукина не будет превышать две трети от максимального или наиболее строгого вида наказания.
Сейчас Щукин не в СИЗО?
Сейчас экс-чиновник не находится под стражей. В СИЗО он был с 22 ноября 2023 по 11 января 2024 года, затем экс-чиновника отпустили под запрет определенных действий и подписку о невыезде.
В чем обвиняют Щукина?
Щукина обвиняют по статье "Посредничество во взяточничестве" (ч. 4 УК РФ ст. 291.1). В 2020 году Щукин был заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева. В мае того же года он выступил посредником в передаче взятки Шеломенцеву от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного на общую сумму 2 млн рублей.
За деньги Шеломенцев обязался оказывать Бесчастному покровительство и помочь ему "забрать" некоторые городские маршруты даже при отсутствии нужных автобусов. Так, в 2021 году мэрия определяла перевозчика на барнаульские маршруты № 41 и 78, а Шеломенцев помог бизнесмену "занять" их. Часть взятки – 1,2 млн рублей – Шеломенцев отмыл, купив автомобиль Subaru Outback. За машиной в Новосибирск ездил тоже Щукин вместе со своим другом Алексеем Абрамовым. На последнего сначала переписали авто, затем Абрамов подписал фиктивный договор о продаже машины Шеломенцеву. 800 тысяч рублей Щукин взял себе за посредничество.
Также в деле Шеломенцева присутствует еще один эпизод, связанный со Щукиным: в 2020 году Шеломенцев и Щукин решили построить открытые склады для хранения инертных материалов на участке в Барнауле на ул. Власихинской, 137, который арендовал Щукин. Шеломенцев предложил руководителю фирмы "Запсиб-Мост" Денису Илюшину разработать проектную документацию для этих складов стоимостью 350 тысяч рублей, Илюшин сделал это взамен на покровительство от Шеломенцева при заключении госконтрактов.
Также за покровительство Шеломенцев попросил в феврале 2022 года у Илюшина взятку в размере 250 тысяч рублей. Ее передали через Сергея Щукина, который съездил за деньгами в Томск.
Как судят Шеломенцева?
Сейчас в Центральном районном суде идет процесс и по делу Антона Шеломенцева, которого судят по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Суд над Шеломенцевым стартовал 4 сентября 2024 года. 24 сентября показания должны были дать свидетели, однако на суд они не явились. Подробнее о том, как идет процесс, можно прочитать здесь. Также по делу судят и перевозчика Олега Бесчастного. Его дело направили в Центральный районный суд еще в июне, однако заседание пока не назначено.
13:20:04 25-09-2024
Последнее слово - а почему в РФ нет высшей меры?
16:02:24 25-09-2024
Musik (13:20:04 25-09-2024) Последнее слово - а почему в РФ нет высшей меры? ... Патронов не хватит потамучто
21:05:48 25-09-2024
Гость (16:02:24 25-09-2024) Патронов не хватит потамучто ... Завод в Барнауле пропили???
20:33:41 25-09-2024
Неужели расстреляют? А у Шеломенцева будет последнее слово? Помните в "Жмурках" - Отпустите меня, пожалуйста.