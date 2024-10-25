Такой день. Подробности дела бывшего вице-губернатора Алтая и проблемы с углем

О главных событиях региона за 24 октября

25 октября 2024, 00:00, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com / Олег Мороз

Главам Славгорода и Камня-на-Оби пока не удается урегулировать ситуацию со снабжением углем. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. По его словам, вопрос обеспечения топливом этих городов остается на особом контроле правительства Алтайского края.

Калманский районный суд рассмотрел все 11 убийств, которые приписывают возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину. На процессе 23 октября суд закончил изучать обстоятельства исчезновения последней жертвы – Ксении Киргизовой. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Бывшему зампреду правительства Алтайского края Ивану Кибардину могли переквалифицировать статью, по которой ведется уголовное преследование. Ему могут вменять мошенничество в особо крупном размере.