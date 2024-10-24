Новые подробности появились в уголовном деле бывшего вице-губернатора Алтайского края

Статью в обвинении Ивана Кибардина могли переквалифицировать

24 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Бывшему зампреду правительства Алтайского края Ивану Кибардину могли переквалифицировать статью, по которой ведется уголовное преследование. Ему могут вменять мошенничество в особо крупном размере, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на судебную информацию.

Иван Кибардин подал апелляционную жалобу на решение первой инстанции, которое вынес Лефортовский районный суд Москвы. 23 октября ее зарегистрировали в Мосгорсуде. Согласно материалам дела, он обжаловал решение о наложении ареста на свое имущество.

В картотеке Мосгорсуда упоминается статья, по которой Кибардину предъявили обвинение – ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Однако 17 мая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщала, что бывшего вице-губернатора обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Вероятно, правоохранительные органы переквалифицировали действия бывшего чиновника. Обстоятельства дела позволили вменить ему уже свершившееся преступление, а не приготовление к нему.

Также стало известно, что на первых этапах следствия Иван Кибардин мог отказаться свидетельствовать против себя. Однако в процессе разбирательства вскрылись обстоятельства совершения предполагаемого преступления. В связи с этим определяющим фактором в деле возникает вопрос о том, готов ли фигурант на сделку со следствием. Это может повлиять на дальнейшую судьбу как самого Кибардина, так и других лиц, с которыми он мог взаимодействовать.

В настоящее время местонахождение экс-чиновника неизвестно. Данных по мере пресечения в открытом доступе нет. Предполагается, что его заключили под стражу до середины октября. Вероятно, срок содержания под стражей продлили, поскольку следствие еще не завершилось.