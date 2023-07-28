Такой день. Пострадавшие в крушении вертолета в Барнауле и проверки перевозчиков

О главных событиях Алтайского края за 28 июля

28 июля 2023, 23:43, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Санитарная авиация доставила в медучреждения Барнаула пациентов, которые пострадали при крушении вертолета Ми-8 в Тюнгуре.

По информации ведомства, сейчас в краевой столице находятся трое пострадавших. Среди них две женщины. Одна – в крайне тяжелом состоянии с ожогами от 90 до 95% поверхности тела, подключена к ИВЛ, вторая – с ожогами 80% тела. Их доставили в Алтайский центр термических ожогов горбольницы № 3.

Еще один пострадавший, мужчина с ожогами 40% тела и травмами различной степени тяжести, находится в отделении сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорился с мэрией Барнаула о проверке перевозчиков – тех, кто нарушает правила, ждут штрафы. Он обратил внимание на жалобы жителей краевой столицы на водителей автобусов № 29 и № 77 – они крайне редко останавливаются возле реабилитационного центра "Журавлики".

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил властям обратить внимание на улицу Деповскую в Барнауле. Он отметил, что ранее в соцсетях появились фотографии свалки во дворе дома № 4.