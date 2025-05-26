Такой день. Повышение выплат контрактникам и скорые заморозки на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 26 мая

26 мая 2025, 23:59, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Дачникам в Алтайском крае стоит быть начеку: прогнозируются заморозки, которые могут серьезно повредить рассаду и молодые посадки. В ночь на 27 и 28 мая столбики термометров покажут 0...+5 градусов, но местами они все-таки опустятся до -4°C. В северо-восточных районах локально похолодает до -6°C. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

В Алтайском крае придумали новую льготу для стимулирования инвестиционных проектов в агропромышленном секторе. На сессии регионального парламента 29 мая депутаты рассмотрят предложение правительства отдавать землю без торгов. Поправки в закон с высокой долей вероятности примут.

С 26 мая в Алтайском крае почти в два раза вырастут выплаты для тех, кто поступает на военную службу по контракту. Теперь военнослужащим будут выплачивать 1,5 млн рублей. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что таким образом в первый год службы военные, которые решили направиться в зону спецоперации, смогут получить от 4,4 млн рублей.