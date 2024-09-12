Такой день. Пожар в барнаульском приюте и заморозки на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 11 сентября

12 сентября 2024, 00:28, ИА Амител

Закат в осенних горах / Фото: unsplash.com

10 сентября в барнаульском приюте "Бусинка" произошел пожар. Более двух часов спасатели эвакуировали "постояльцев" и боролись с огнем.

Барнаульские власти взяли на контроль восстановление приюта "Бусинка". Пострадавшее от пожара здание посетили сотрудники городского комитета по благоустройству, МКУ "Управление по делам ГО ЧС г. Барнаула" и администрации Железнодорожного района.

Похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае с 12 сентября. Ближайшие три ночи столбики термометров в регионе будут опускаться до +2...+9 градусов, а местами, включая пригород Барнаула, ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Минздрав Алтайского края начал проверку после сообщений о жестоком обращении с девочкой в Детском туберкулезном санатории. В настоящее время Людмила Лукьянова, исполняющая обязанности главного врача, отстранена от занимаемой должности.