Такой день. Пожар в частном доме, украденные полмиллиона и Рождество Христово

О главных событиях Алтайского края за 6 января

06 января 2024, 23:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

6 января православные всего мира отмечают Сочельник – день накануне Рождества. По этому случаю во всех храмах проходят церковные службы. Ну а главная литургия состоится в ночь на 7 января. Amic.ru составил расписание рождественских служб, с которым можно ознакомиться здесь.

А митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий выступил с рождественским посланием. Он призвал жителей края держаться вместе и делать добрые дела для нуждающихся.

Еще одна барнаульская пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и запугали женщину, будто ей грозит уголовное дело. Под страхом преследования женщина выполнила все их указания. Она взяла два кредита, по 250 тысяч рублей каждый, и перевела деньги мошенникам.

Теперь поисками преступников занимается барнаульская полиция.

В Росгвардии подвели итоги работы по изъятию у населения нелегального оружия. По данным ведомства, за 2023 год жители края сдали 48 единиц незаконного оружия. За это правоохранители выплатили им вознаграждения – от 500 до 8800 рублей. Всего на выплаты законопослушным гражданам ушло более 282 тысяч рублей.

Но деньги полагаются только тем, кто сдает оружие добровольно. Если вас поймают с нелегальным ружьем, велик шанс и угодить за решетку.

Серьезный пожар вспыхнул в частном секторе Барнаула. На улице Спортивной загорелся частный дом. Когда спасатели приехали на место, крыша уже полыхала открытым огнем.

Силами 39 пожарных возгорание удалось локализовать и ликвидировать. К счастью, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 80 "квадратов". Причины возгорания пока неизвестны.