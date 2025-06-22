Такой день. Пожар в четырехэтажке и минута молчания

Главное за 22 июня

22 июня 2025, 23:15, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром в Новоалтайске на улице Гагарина вспыхнул пожар в многоквартирном четырехэтажном жилом доме. Спасатели оперативно локализовали огонь на площади 10 кв. м. На месте работали 11 пожарных, задействовано четыре единицы техники.

Сотрудники МЧС спасли двух человек, еще четыре жильца эвакуировались самостоятельно.

В День памяти и скорби, 22 июня, предприятия Барнаула присоединились к всероссийской акции "Минута молчания".

"На протяжении дня в офисах компаний транслировались материалы о Великой Отечественной войне. В 16:15 вещание прервалось на минуту, чтобы почтить память погибших", – рассказали в мэрии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Алтайском крае, в результате которого погиб подросток, а другой подросток находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, представят в центральный аппарат СКР.