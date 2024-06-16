Такой день. Пожар в трамвае и мертвая рыба в Барнаулке

О главных событиях Алтайского края за 16 июня

16 июня 2024, 23:57, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

Трамвай маршрута № 7 сгорел в Барнауле на конечной остановке "Кордон". Причиной происшествия стало короткое замыкание. Никто не пострадал.

Жители Барнаула выразили обеспокоенность состоянием Барнаулки. В реке наблюдается большое количество мертвой рыбы, а вода имеет темно-коричневый оттенок с красноватым отливом.

Барнаульские спортсмены показали отличные результаты на Играх БРИКС. Сергей Найдин, Савелий Савлуков и Полина Ткалич завоевали золотые медали.