Такой день. Предложение повысить стоимость проезда в Барнауле и подтопление села
О главных событиях Алтайского края за 29 марта
29 марта 2024, 23:44, ИА Амител
Барнаульские перевозчики обратились в администрацию города с предложением значительно повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Руководители пассажироперевозящих предприятий предложили ровняться на Москву и Санкт-Петербург. В итоге желаемый ими ценник начинается с 60 рублей.
Ситуация с паводком в селе Михайловское стала критической. Как рассказал глава Михайловского района Евгений Юрьев, вода перешла трассу и идет в населенный пункт четырьмя потоками. Людям, дома которых начинает затапливать, предложили эвакуироваться — несколько граждан уже воспользовались такой возможностью.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Также в лидерах оказались два других градоначальника — Бийска и Рубцовска.
23:58:46 29-03-2024
Повысить стоимость проезда? А не много ли захотели?
10:16:01 30-03-2024
Вот, например, информация с сайта ассоциации перевозчиков Москвы:
"Стоимость одной поездки по единой транспортной карте составит 36 рублей 74 копейки в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составит 36 рублей 74 копейки плюс 4,64-4,65 рубля за каждые следующие 2,5 километра с 1 по 10 поездку», - говорится в сообщении.
Стоимость поездки при оплате бесконтактной банковской картой составит 37 рублей."
Это тарифы по карте москвича - на разовые поездки тарифы другие. Получается, наши перевозчики ориентируются на расценки для "нежителей" Москвы?
11:56:15 30-03-2024
Xxx (10:16:01 30-03-2024) Вот, например, информация с сайта ассоциации перевозчиков М.Получается, наши перевозчики ориентируются на расценки для "нежителей" Москвы?.. Логично! Барнаульцы не жители Москвы. Поэтому им тариф как не москвичам)))
11:27:44 30-03-2024
Предлагаю тех чиновников которые навязывают непомерную оплату в транспорте просто увольнять или применять административное взыскание за вредительство. Ведь транспорт то в городе требует огромной замены старых авто и гораздо больше его требуют горожане. У нас один из небогатых регионов и такое предложение по увеличению цены проезда просто кощунственно .
12:30:51 30-03-2024
ребят, подскажите сколько сейчас проезд стоит в Барнауле?