Такой день. Предложение повысить стоимость проезда в Барнауле и подтопление села

О главных событиях Алтайского края за 29 марта

29 марта 2024, 23:44, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Барнаульские перевозчики обратились в администрацию города с предложением значительно повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Руководители пассажироперевозящих предприятий предложили ровняться на Москву и Санкт-Петербург. В итоге желаемый ими ценник начинается с 60 рублей.

Ситуация с паводком в селе Михайловское стала критической. Как рассказал глава Михайловского района Евгений Юрьев, вода перешла трассу и идет в населенный пункт четырьмя потоками. Людям, дома которых начинает затапливать, предложили эвакуироваться — несколько граждан уже воспользовались такой возможностью.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Также в лидерах оказались два других градоначальника — Бийска и Рубцовска.