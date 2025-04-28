Такой день. Предотвращенный теракт в Барнауле и массовый конфликт в Анисимово

О главных событиях Алтайского края за 28 апреля

28 апреля 2025, 23:50, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

Один человек погиб и еще трое пострадали в жестком ДТП на трассе в районе села Верх-Катунского в Алтайском крае.

Авария произошла в 09:30 на 368-м километре Чуйского тракта. По предварительной информации, 87-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 ехал по второстепенной дороге и не предоставил на перекрестке преимущество движения Toyota Vista, которой управлял 44-летний мужчина.

В Барнауле по подозрению в подготовке теракта задержали 21-летнего гражданина Таджикистана.

По данным телеграм-канала Baza, задержанный планировал поджечь Покровский кафедральный собор на улице Никитина, 137. В публикации говорится, что правоохранители задержали его 23 апреля, возбуждено уголовное дело.

Между жителями села Анисимово Тальменского района произошел крупный конфликт, потребовавший вмешательства правоохранительных органов.

"Накануне в селе в связи с задолженностями отключили свет в шести домах, где проживали цыганские семьи (граждане России), живущие в селе с середины 1990-х годов", – сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Со слов очевидцев, жильцы "отрезанных" от электричества домов стали угрожать расправой одному из сельчан, что сильно возмутило большую часть села. По данным источников amic.ru, знакомых с ситуацией, угрозы прозвучали в адрес энергетика, который непосредственно перерезал провода. В соцсетях публикуется запись голосовых сообщений, в которых мужчина обещает расправиться с "крысой", перерезавшей провода, пока его не было дома. Правоохранители не давали никаких комментариев на этот счет.

Ситуация в селе накалилась настолько, что на место прибыл заместитель начальника – начальник полиции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Марк Левин. Полицейские опрашивают местных жителей и проводят "мероприятия, направленные на деэскалацию социальных конфликтов". Нарушений общественного порядка не допущено.