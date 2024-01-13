Такой день. Предстоящий суд над экс-директором "Жилфонда" и новый разбитый трамвай

Главное за 13 января

13 января 2024, 23:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении шофера КамАЗа, который вечером 11 января проскочил на красный и сбил ребенка на улице Попова. Мужчине вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ – "Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

В Барнауле при выполнении маневровых работ буксируемым вагоном разбили новый белорусский трамвай, который еще даже не вышел на линию. Транспорт починят за счет "Горэлектротранса", запчасти для этого есть. После восстановления трамвай пустят на маршрут для перевозки пассажиров.

В Алтайском крае ухудшится погода днем 14 и ночью 15 января. В это время будут идти дожди, мокрый снег (переходящий в обычный), метели и сильный ветер: он ускорится до 18-23 м/с, а местами будут порывы до 25-30 м/с. На дорогах при этом будет сильная гололедица, но спасатели также предупреждают о снежных заносах и отложениях мокрого снега. 15 января по краю ударит резкое похолодание.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе состоится суд по экстрадиции в Россию экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной. В декабре 2022 года она похитила более 100 млн рублей клиентов и компании и сбежала из страны.

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" в воскресенье, 14 января, отметят старый Новый год. Горожан здесь ждет множество развлечений: мини-хоккей, экскурсия с Сергеем Писаревым, игровая программа со снеговиками и другое. Мероприятие начнется в 12:00. Вход – платный.