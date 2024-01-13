Экс-директора барнаульского "Жилфонда" будут судить в Аргентине

Людмила Авдюхина была задержана 2 января

13 января 2024, 17:55, ИА Амител

Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

В столице Аргентины Буэнос-Айресе состоится суд по экстрадиции в Россию экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, сообщают "Вести Алтай".

В декабре 2022 года она похитила более 100 млн рублей клиентов и компании и сбежала из страны. Правоохранители возбудили уголовное дело и засекретили расследование. Женщину объявили в розыск, а 2 января 2024-го задержали в Аргентине.

По данным местных СМИ, женщина жила только в Буэнос-Айресе, каждые два месяца меняя место жительства. Также она готовила блюда русской кухни и вкладывалась в недвижимость. Выйти правоохранителям на нее помогла информация из соцсетей и открытых источников.

Как отмечают "Вести Алтай" со ссылкой на аргентинскую прессу, Авдюхину обвиняют в хищении 2 млн долларов (175,9 млн рублей).