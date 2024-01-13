Экс-директора барнаульского "Жилфонда" будут судить в Аргентине
Людмила Авдюхина была задержана 2 января
13 января 2024, 17:55, ИА Амител
В столице Аргентины Буэнос-Айресе состоится суд по экстрадиции в Россию экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, сообщают "Вести Алтай".
В декабре 2022 года она похитила более 100 млн рублей клиентов и компании и сбежала из страны. Правоохранители возбудили уголовное дело и засекретили расследование. Женщину объявили в розыск, а 2 января 2024-го задержали в Аргентине.
По данным местных СМИ, женщина жила только в Буэнос-Айресе, каждые два месяца меняя место жительства. Также она готовила блюда русской кухни и вкладывалась в недвижимость. Выйти правоохранителям на нее помогла информация из соцсетей и открытых источников.
Как отмечают "Вести Алтай" со ссылкой на аргентинскую прессу, Авдюхину обвиняют в хищении 2 млн долларов (175,9 млн рублей).
18:00:52 13-01-2024
писали уже.
19:13:57 13-01-2024
Посадить на долго не менее 20 лет каторги. Но самое главное вернуть все сворованное с % и запретить пожизненно занимать любые где бы то не было управленченские и материально ответственные должности кроме рабочих
21:51:37 13-01-2024
Гость (19:13:57 13-01-2024) Посадить на долго не менее 20 лет каторги. Но самое главное ... Любитель каторги (в УК, кстати, нет такого рода наказания), тебе бы подучить русский язык,если он родной для тебя, а то и орфография, и пунктуация страдают.
22:59:04 13-01-2024
Гость (21:51:37 13-01-2024) Любитель каторги (в УК, кстати, нет такого рода наказания), ... В Эквадор отправить? Он там рядом. Чтобы не тратиться на авиаэкскурсии.
11:10:19 15-01-2024
Гость (21:51:37 13-01-2024) Любитель каторги (в УК, кстати, нет такого рода наказания), ... А, вы, прямо такой рафинированный грамотей?Тоже,наверно,из этих?Здесь не важна орфография и пунктуация ,здесь важна суть идеи.А идея в правильном русле.Так то ,уважаемый.
19:15:36 13-01-2024
По морде видно что профура и чья то подстилка кто ее и использовал.
20:11:01 13-01-2024
что то очень подозрительно,провернуть аферу на 2 ляма долларов и так бездарно засыпаться.а не наводит это на мысль,из одной известной комедии-все своровано до нас
07:38:45 14-01-2024
И она вор, и риелторская конторка ворует ваши деньги.