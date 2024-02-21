Такой день. Причина частых инцидентов с транспортом и рост базовых затрат на Алтае

О главных событиях региона за 20 февраля

21 февраля 2024, 00:01, ИА Амител

Зимний хвойный лес / Фото: pxhere.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном аппаратном совещании обсудил проблемы, с которыми в последние дни сталкивается общественный транспорт. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что в связи с низкими температурами воздуха испытывают ряд сложностей частные перевозчики и "Горэлектротранс".

Барнаульский хоккейный клуб "Динамо-Алтай" завершил выступление в первом за 17 лет сезоне ВХЛ. Наша команда, обладая одним из самых маленьких бюджетов в лиге, сходу заняла 20-е место из 29. Чтобы продолжить выступление в плей-офф (а для этого необходимо войти в 16 лучших коллективов), динамовцам не хватило всего нескольких побед. Руководство клуба и тренерский штаб на пресс-конференции подвели итоги первого года в элитной хоккейной лиге. Если коротко, то клуб в следующем сезоне продолжит выступление в ВХЛ, а руководство попробует сохранить основный состав.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Алтайском крае по итогам 2023 года увеличилась на 6,7% по отношению к прошлому году. Данные об этом опубликованы в докладе Алтайкрайстата о социально-экономическом положении региона в 2023 году.