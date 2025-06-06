Такой день. Приговор бывшему замглавы Барнаула и снижение цен на масло на Алтае

О главных событиях региона за 6 июня

06 июня 2025, 23:59, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Центральный районный суд вынес приговор бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву. Ему дали восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

В Алтайском крае можно найти подработку с доходом от 55 тыс. рублей в месяц. Аналитики hh.ru проанализировали рынок вакансий с частичной занятостью и выяснили, какие варианты компании предлагают соискателям без опыта работы и на какую зарплату можно рассчитывать.

Средняя цена на сливочное масло в Алтайском крае за прошедший месяц снизилась сразу на 5%. По данным Алтайкрайстата, сейчас килограмм обходится в среднем за 1233,40 рубля. В начале 2025-го за тот же объем приходилось платить примерно 1279,40 рубля – на 3,5% больше.