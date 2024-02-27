Такой день. Приговор "душителю жены" и уголовное дело из-за жесткой аварии на Алтае

О главных событиях региона за 26 февраля

27 февраля 2024, 00:24, ИА Амител

Заснеженные горы / Фото: unsplash.com

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за жесткого ДТП. Авария произошла сегодня, 26 февраля, на дороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. По предварительной информации, водитель за рулем Toyota Premio выехал на полосу встречного движения и сначала столкнулся с одним автомобилем, а после – со вторым. Погибли четыре человека, водитель и три пассажира Premio. Еще три человека получили травмы.

В Ленинском районном суде Барнаула 26 февраля вынесли приговор по делу Константина Падуна, который задушил свою жену и спрятал ее тело на крыше. Ему дали девять лет в исправительной колонии строгого режима по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

Депутаты Алтайского Заксобрания рассмотрят законопроект, закрепляющий право педагогов на защиту от оскорблений. Поправки связаны с динамикой федерального законодательства. Документ внес на рассмотрение депутатам глава региона Виктор Томенко.