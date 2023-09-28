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Такой день. Приговор женщине за помощь украинцам и день рождения Алтайского края

О главных событиях региона за 28 сентября

28 сентября 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с его основанием.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие во встрече президента России Владимира Путина с главами 26 регионов. Глава государства обозначил ключевые задачи: в первую очередь, это повышение качества и уровня жизни людей.

В Алтайском крае вынесли приговор 45-летней жительнице Барнаула, действовавшей в интересах террористической организации с Украины, сообщает региональная ФСБ.

Такой день

Комментарии 3

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Гость

07:44:25 29-09-2023

за помощь украинцам --- наверное за предательство русских

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Гость

08:40:00 29-09-2023

Гость (07:44:25 29-09-2023) за помощь украинцам --- наверное за предательство русских... Предательство русских - не сообщать о количестве погибших

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Гость

07:46:57 29-09-2023

действовавшей в интересах террористической организации с Украины --- это не помощь украинцам, это скорее помощь американцам. И то не факт

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