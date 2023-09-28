Такой день. Приговор женщине за помощь украинцам и день рождения Алтайского края
О главных событиях региона за 28 сентября
28 сентября 2023, 23:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с его основанием.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие во встрече президента России Владимира Путина с главами 26 регионов. Глава государства обозначил ключевые задачи: в первую очередь, это повышение качества и уровня жизни людей.
В Алтайском крае вынесли приговор 45-летней жительнице Барнаула, действовавшей в интересах террористической организации с Украины, сообщает региональная ФСБ.
07:44:25 29-09-2023
за помощь украинцам --- наверное за предательство русских
08:40:00 29-09-2023
Гость (07:44:25 29-09-2023) за помощь украинцам --- наверное за предательство русских... Предательство русских - не сообщать о количестве погибших
07:46:57 29-09-2023
действовавшей в интересах террористической организации с Украины --- это не помощь украинцам, это скорее помощь американцам. И то не факт