Томенко принял участие во встрече президента Путина с главами 26 регионов России

Глава государства обозначил ключевые задачи: в первую очередь, это повышение качества и уровня жизни людей

28 сентября 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие во встрече президента России Владимира Путина с главами 26 регионов. В своем Telegram-канале он рассказал, что глава государства обозначил ключевые задачи: в первую очередь, это повышение качества и уровня жизни людей.

"Наш край двигается вперед в четком соответствии со стратегией, обозначенной Владимиром Владимировичем. В вызовах сегодняшнего дня мы видим возможности для развития Алтая: для запуска новых производств, для создания большего количества рабочих мест с достойной зарплатой", – заявил Томенко.Глава региона поблагодарил Путина и правительство России за поддержку инициатив местных властей. Он отметил, что с кабмином у Алтайского края налажен конструктивный диалог. Томенко подчеркнул, что все планы алтайских властей касаются поддержки местных жителей, защиты их интересов, создания условий для счастливой жизни.