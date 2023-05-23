Такой день. Признание экс-чиновника в убийстве и новые назначения в мэрии Барнаула

О главных событиях Алтайского края 22 мая

23 мая 2023, 00:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В администрации Барнаула на аппаратном совещании рассмотрели кадровые вопросы и назначили двух руководителей. C 22 мая в должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи вступил Валерий Ведяшкин, а на пост руководителя МБУ "Автодорстрой" назначен Виктор Райко.

Следователи предъявили обвинение 52-летнему бывшему заместителю главы администрации Калманского района Виталию Манишину по п. "е" ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряжённое с изнасилованием"). Он признался в убийстве 17-летней девушки в 1989 году.

В Алтайском крае директора и заместителя главврача частной медицинской клиники "Добрый доктор" признали виновными в мошенничестве. Суд приговорил директора медцентра к четырём годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Заместителя главного врача – к трём годам десяти месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Главного врача медцентра осудили в июле 2022 года – он получил три года условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.