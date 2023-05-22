В мэрии Барнаула назначили двух новых руководителей

Начальники появились в дорожном комитете и в "Автодорстрое"

22 мая 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: amic.ru

В администрации Барнаула на аппаратном совещании рассмотрели кадровые вопросы и назначили двух руководителей, сообщает мэрия.

"С 22 мая на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи назначен Валерий Ведяшкин, который до этого занимал должность заместителя председателя комитета", – рассказали в мэрии.

Ранее комитет возглавлял Иван Гармат – на этот пост его назначили в апреле 2022 года. Таким образом, в должности он проработал чуть более года.

"С 22 мая на должность руководителя МБУ "Автодорстрой" назначен Виктор Райко, который до этого занимал должность заместителя руководителя предприятия", – говорится в сообщении.

Напомним, прежний руководитель предприятия Андрей Курышин возглавил администрацию Железнодорожного района города.