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В мэрии Барнаула назначили двух новых руководителей

Начальники появились в дорожном комитете и в "Автодорстрое"

22 мая 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В администрации Барнаула на аппаратном совещании рассмотрели кадровые вопросы и назначили двух руководителей, сообщает мэрия.

"С 22 мая на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи назначен Валерий Ведяшкин, который до этого занимал должность заместителя председателя комитета", – рассказали в мэрии.

Ранее комитет возглавлял Иван Гармат – на этот пост его назначили в апреле 2022 года. Таким образом, в должности он проработал чуть более года.

"С 22 мая на должность руководителя МБУ "Автодорстрой" назначен Виктор Райко, который до этого занимал должность заместителя руководителя предприятия", – говорится в сообщении.

Напомним, прежний руководитель предприятия Андрей Курышин возглавил администрацию Железнодорожного района города.

Фото: barnaul.org

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Комментарии 2

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Гость

22:10:02 22-05-2023

Кадры решают все, но профессиональных кадров в Администрации Барнаула нет, особенно по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту. Не понятно, каким боком пристроили сюда связь.

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Гость

08:34:18 23-05-2023

Гость (22:10:02 22-05-2023) Кадры решают все, но профессиональных кадров в Администрации... Может быть, их просто совесть не мучит?

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