Такой день. Пробка из-за крестного хода и 134 млн для алтайской молодежи

О главных событиях Алтайского края за 30 июня

30 июня 2024, 23:55, ИА Амител

Закат на море / Фото: unsplash.com

Более 134 млн рублей получил Алтайский край в виде субсидии Росмолодежи в рамках программы "Регион для молодых". Деньги пойдут на разные цели. Например, на создание новых молодежных центров и пространств в Заринске, а также в селах Гальбштадт и Смоленское. Также власти собираются развивать фестиваль молодежи и студентов "АМфест", молодежную фабрику кино и другие проекты.

30 июня в Алтайском крае завершилась "Алтайская регата. Фестиваль Драконов". В заездах на 200 и 500 метров участвовали спортсмены из десятков стран. Международный турнир развлекал посетителей не только спортивными состязаниями – в последний день для гостей устроили водное шоу и карнавальный заплыв на сапах. В один момент площадку затопило, однако соревнования все равно провели.

Большая пробка образовалась на Змеиногорском тракте из-за крестного хода, который стартовал 30 июня в Коробейниково к иконе Божией Матери – Покровительнице Алтайской земли. Он продлится до 7 июля. За это время паломники преодолеют 250 км и, помимо Барнаула, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково.